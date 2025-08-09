Mirá la razón por la que Rojo no puede jugar con Racing el Clausura

Racing fichó a Marcos Rojo tras su salida de Boca pero surgió un problema que le impide jugar el Torneo Clausura. Entrá y fijate

Racing vio "una oportunidad de mercado", según las palabras de Sebastián Saja, y en cuestión de horas acordó la contratación de Marcos Rojo, quien este viernes por la mañana rescindió su contrato con Boca , donde se encontraba apartado del plantel comandado por Miguel Ángel Russo. Sin embargo, un contratiempo inesperado le impediría al defensor disputar el Torneo Clausura con la Academia.

El reglamento de la AFA marca en el artículo 19.2.4 como condición obligatoria que los jugadores libres sólo podrán ser inscriptos después de las 18 horas del 24 de julio -momento en el que cerró el libro de pases- únicamente en el caso de haber quedado en libertad de acción con anterioridad a dicha fecha.

Debido a que Rojo rescindió su contrato con el Xeneize el 8 de agosto, cuando en Avellaneda notaron este impedimento hicieron un intento para que Boca diera marcha atrás con la desvinculación del defensor y poder negociar así una venta o cesión de su pase. Sin embargo, según consignó el portal Doble Amarilla, esto no sería posible porque la finalización del convenio ya habría sido registrada.

Como el reglamento sólo aplica para la Liga Profesional, el zaguero podría jugar con la camiseta de Racing en la Copa Libertadores y en la Copa Argentina: Ya fue anotado en la lista de buena fe para el certamen internacional y se aguarda la aprobación de Conmebol.

El lunes a las 12 del mediodía, la casa madre del fútbol sudamericano confirmará si Rojo está habilitado o no para formar parte de la serie de octavos de final frente a Peñarol.

El inciso del reglamento que le impide jugar a Rojo el Clausura con Racing

19.2.4. Con relación a lo dispuesto en el artículo 19.2, en el caso de los jugadores libres, solamente podrán ser registrados con posterioridad a las 18:00 horas del 24 de julio de 2025, en caso de que la libertad de contratación hubiera ocurrido con anterioridad a dicha fecha.