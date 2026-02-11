Uno Santa Fe | Ovación | Real Sociedad

Real Sociedad se quedó con el primer clásico ante Athletic en Bilbao por la Copa del Rey

Real Sociedad golpeó primero en clásico vasco por 1 a 0 ante Athletic de Bilbao en San Mamés, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey

11 de febrero 2026 · 19:34hs
Real Sociedad se quedó con el primer clásico ante Athletic en Bilbao por la Copa del Rey

Real Sociedad golpeó primero en el derbi vasco y se impuso por 1 a 0 ante Athletic Club de Bilbao en San Mamés, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Con un gol de Beñat Turrientes a los 17 minutos del segundo tiempo, el conjunto txuri-urdin tomó una ventaja mínima de cara a la revancha, que se disputará la próxima semana en el Reale Arena. La serie, sin embargo, quedó completamente abierta.

Real Sociedad pegó primero en la Copa del Rey

El primer tiempo fue intenso y friccionado, aunque con escasas situaciones claras. La Real mostró mayor claridad para generar peligro y contó con las ocasiones más nítidas: un mano a mano de Pablo Marín y un cabezazo de Joan Martín, ambos contenidos por Álex Padilla.

Sobre el cierre de la etapa inicial, el equipo visitante reclamó una mano de Aymeric Laporte dentro del área que el VAR no revisó. Athletic, por su parte, ofreció más lucha que juego y le costó inquietar con profundidad.

En el complemento, la Real dio un paso al frente y encontró premio en su mejor momento. La jugada se inició con un pase filtrado de Carlos Soler para Gonçalo Guedes, quien, tras asistir hacia el medio, fue derribado por Padilla. En el rebote apareció Turrientes para empujar la pelota a la red y romper la paridad en Bilbao.

Athletic reaccionó con empuje, pero sin precisión. Nico Williams tuvo dos oportunidades, un cabezazo y un remate que no encontraron destino de gol. La Real administró mejor la posesión y sostuvo una idea más clara, sin replegarse en exceso y buscando ampliar la diferencia en un tramo final de ida y vuelta.

El pitazo final selló el triunfo visitante en el primer capítulo del clásico de semifinales pero la definición quedará para la próxima semana en San Sebastián, con una eliminatoria que promete mantenerse equilibrada hasta el final.

Real Sociedad Athletic Club Copa del Rey
