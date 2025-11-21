Uno Santa Fe | Ovación | AFA

Recopa de Campeones: la nueva competencia de AFA para 2026

AFA dio a conocer un nuevo torneo contará con su propio sistema de puntuación y será en formato triangular entre campeones de Copa Argentina, Supercopa Argentina e Internacional

21 de noviembre 2025 · 08:42hs
El presidente de AFA Claudio Tapia dio a conocer un nuevo torneo que se jugará en 2026.

@afa

El presidente de AFA Claudio Tapia dio a conocer un nuevo torneo que se jugará en 2026.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó mediante el Boletín Especial N° 6795 la creación de la “Recopa de Campeones” que se disputará en 2026 y reunirá a los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

AFA organiza un nuevo torneo en el fútbol argentino

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el certamen tendrá formato triangular —todos contra todos— y cada partido exigirá un ganador: si hay igualdad al término del tiempo reglamentario, la definición será por penales. Además, se implementará un sistema de puntuación distinto al tradicional.

La nueva competencia debutará el año próximo y contará con la participación de Independiente Rivadavia de Mendoza (campeón de la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors en la final) y Vélez (campeón de la Supercopa Argentina y de la Supercopa Internacional).

Sin embargo, y pese a que Vélez se consagró en ese último trofeo frente a Estudiantes de La Plata, el club de Liniers cederá ese lugar al ‘Pincha’.

La principal novedad será el particular sistema de puntuación. Al no existir empates, pero tratándose de una liga triangular, los puntos se asignarán de 0 a 3.

El sistema de puntuación

3 puntos: para el equipo que gane en el tiempo reglamentario.

2 puntos: para el conjunto que se imponga en la tanda de penales.

1 punto: para el elenco que pierda en los doce pasos.

0 puntos: para el equipo que caiga en el tiempo reglamentario.vr6jVw

Concluido el triangular, si se produjera igualdad en puntos, el campeón se decidirá según este orden de prioridad: diferencia de gol, goles a favor, menos goles en contra y mejor puntuación Fair Play.

Tras el insólito título otorgado este jueves a Rosario Central como Campeón de Liga 2025, la AFA suma ahora una nueva competencia para 2026, con lo que el calendario nacional pasará a contar con ocho certámenes oficiales.

AFA Copa 2026
