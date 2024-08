Regatas consiguió clasificar a los playoffs de waterpolo

Regatas consiguió clasificar a los play off de la Liga de Honor de waterpolo.

En la pileta de Unión de Santa Fe, Regatas de Santa Fe se impuso a Progre de Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, por un contundente por 22 a 3. Los goles del conjunto santafesino fueron concretados por Bautista Bosque (4), Alejo Barbosa (1), Augusto Rey (1), Agustín Trossero (4), Mateo Freyre (4), Manuel Fernández (1), Juan Fernández (2), Santiago Scalzo (2) y Mateo Rodríguez (3).

"Estamos contentos porque cerramos la fase regular de la mejor manera posible, con una victoria y por suerte en los últimos tres partidos que jugamos terminaron igual, con triunfo para nosotros. Con lo cual eso nos terminó de posicionar bien en la tabla, terminamos cuartos, y es algo muy importantes para nosotros" le dijo Mateo Freyre a UNO Santa Fe.

El talentoso jugador de Regatas de Santa Fe comentó que "el haberle ganado el clásico a GER la verdad es que fue algo particular, porque hasta último momento veníamos perdiendo, por varios goles abajo, sobre el final comenzaron a salir algunas cosas, y tuvimos esa suerte de que pudimos ganar por un punto, por lo que todos, sabiendo que es el clásico, fue muy emotivo".

882024 f02 waterpolo regatas de santa fe y reconocimiento en concejo.jpg Mateo Freyre es uno de los jugadores más importantes del remozado plantel lagunero. Prensa waterpolo CRSF

El elenco lagunero logró la clasificación a los play off en una temporada con un equipo remozado, y sobre esto el referente del equipo de waterpolo santafesino aseguró que "es un plantel joven, contamos con un gran número de chicos que hoy juegan en las inferiores, y después un promedio de edad de veintidós o veintitrés años. Pocos jugdores más grandes, con lo cual es un plantel renovado. Ahora logramos el objetivo de clasificar y ahora vamos para terminar lo más alto posible".

"El haber jugado de local la segunda fase de la liga fue muy importante para nosotros los jugadores, como motivación, y también a nivel económico, con algunos gastos menos, ya que si bien la pileta de Unión la teníamos que alquilar, no es lo mismo que ir a Rosario y alquilar la de allá, y claramente teníamos esa ventaja. Además por la parte de difusión, tener los amigos y familiares alentando, y las categorías más chicas mirando los partidos, eso es siempre una motivación" destacó uno de los goleadores de Regatas ante Progre de Buenos Aires.

A cerca como sigue la actividad para Regatas, Freyre, consignó que "se vienen los cuartos de final de los play off, todavía no sabemos el rival, lo más probable es que nos toque jugar contra River o GER nuevamente. Las fases son al mejor de tres, así que nos toca jugar de visitante, los dos primeros partidos, y si se llega a un tercero, de local. De todas maneras no lo podemos hacer acá en Unión por las dimensiones que fue algo que se acordó con antelación".

882024 f03 waterpolo regatas de santa fe y reconocimiento en concejo.jpg El Concejo Municipal realizó un reconocimiento a varios jugadores de waterpolo de Regatas. Prensa Concejo Municipal

Reconocimiento en el Concejo Municipal de Santa Fe

El Concejo Municipal de Santa Fe realizó un reconocimiento a jugadores y jugadoras de la selección juvenil de Regatas de Santa Fe por sus logros en las distintas categorías y campeonatos disputados. Se trata de Martín de Rosso por su participación en el Panamericano Juvenil Sub 19, Matías Picatto por haber jugado el Mundial Juvenil Sub 18; Facundo Ramb, Mateo López, Octavio Molinas, Nicolás Villamayor, Lucas Picatto, Guillermina Traverso y Clara Hernández por haber competido en el Sudamericano Juvenil Sub 16.