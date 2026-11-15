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Morón resistió ante Colegiales y continúa en carrera por el ascenso

¿Morón consiguió el pasaje a la próxima instancia del Reducido de la Primera Nacional tras igualar con Colegiales y sacar provecho por la ventaja deportiva

15 de noviembre 2026 · 19:34hs
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Morón resistió ante Colegiales y continúa en carrera por el ascenso

@depmoronoficial

Deportivo Morón consiguió el pasaje a la próxima instancia del Reducido de la Primera Nacional. En el Nuevo Francisco Urbano igualó 1-1 frente a Colegiales y, aunque debió sobreponerse a un comienzo adverso, terminó aprovechando la ventaja deportiva obtenida en la fase regular para seguir alimentando su ilusión de llegar a Primera.

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El Tricolor sorprendió al dueño de casa y estuvo cerca de dar el golpe. Rodrigo Monserrat protagonizó una gran maniobra individual: recibió de espaldas, ganó terreno dentro del área y sacó un remate potente que venció la resistencia de Julio Salvá. Con ese tanto, Colegiales se colocaba en ventaja y dejaba al Gallo contra las cuerdas.

Pero Morón encontró una respuesta antes de que el panorama se complicara todavía más. A través de una pelota parada llegó la igualdad: Joaquín Livera ejecutó un tiro libre desde lejos y Emanuel Iñíguez ganó en las alturas para conectar un cabezazo contundente y establecer el 1-1.

El empate modificó el escenario de la serie. Con la ventaja deportiva de su lado, Deportivo Morón logró sostener la clasificación y dejó en el camino a Colegiales para meterse en la siguiente ronda del Reducido, donde continuará buscando el segundo boleto a la máxima categoría.

Morón Colegiales Primera Nacional
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