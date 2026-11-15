Reclamo en la Ruta 1: vecinos de Arroyo Leyes exigen agua segura, seguridad y un plan de contingencia comunal

La asamblea vecinal se reunirá este lunes 16 de noviembre al mediodía para presentar un pliego de reclamos. Piden la inclusión de la defensa del margen oeste en el Presupuesto 2027, la provisión urgente de alimentos y agua segura, atención médica las 24 horas, un subsidio mensual para familias afectadas y refuerzos de seguridad contra robos en zonas inundadas.

Reclamo en la Ruta 1: vecinos de Arroyo Leyes exigen agua segura, seguridad y el plan de contingencia comunal

El impacto de la crecida del río Paraná sobre el corredor costero santafesino sumó un nuevo frente de reclamo comunitario. Ante el avance del agua y el impacto en los sectores habitados por fuera de los anillos de protección, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Arroyo Leyes resolvió convocar a una conferencia de prensa para este lunes 16 de noviembre a las 12, a realizarse frente al Centro de Salud N° 13 de dicha localidad.

La medida fue votada durante un encuentro de vecinos realizado este domingo 15 por la mañana, donde se analizó el cuadro de situación local y se elaboró un pliego de reivindicaciones dirigido a la Comuna de Arroyo Leyes y al Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

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"Ante la crecida del río Paraná que afecta a la costa y la falta de respuestas integrales, los vecinos nos organizamos en asamblea. Convocamos a la prensa para hacer públicas nuestras exigencias, que van desde la obra definitiva de defensas sobre la Ruta 1 hasta la asistencia básica de alimentos, agua potable y salud para las familias afectadas", indicaron desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Arroyo Leyes.

El pliego de reclamos: obras, asistencia y subsidios

El documento consensuado por los autoconvocados abarca demandas de infraestructura a largo plazo, respuestas sanitarias inmediatas y medidas de contención económica:

Defensa del margen Oeste de la Ruta Provincial N° 1: exigen la ejecución consensuada de la postergada obra defensiva desde el kilómetro 8 hasta el 22, solicitando su inicio inmediato y la inclusión formal en el Presupuesto 2027, junto al alteo y refuerzo de todos los anillos defensivos costeros.

Asistencia de primera necesidad: provisión urgente de alimentos, elementos para cocinar, kits de higiene, repelente contra mosquitos y agua segura. Adicionalmente, reclaman garantizar agua potable a toda la población que se abastece de napa subterránea, ante el riesgo inminente de contaminación por la crecida.

Subsidio económico y estabilidad laboral: reclaman un subsidio mensual durante el periodo de emergencia que cubra la canasta básica familiar para los trabajadores informales y cuentapropistas, sumado a la garantía de estabilidad laboral y cobro íntegro de salarios para el personal público y privado afectado.

Salud pública 24/7 y seguridad: ampliación de la atención en el Centro de Salud local a 24 horas los 7 días de la semana, refuerzo de personal, ambulancias y postas sanitarias en áreas inundadas. Ante denuncias por hechos delictivos en casas evacuadas, solicitan mayor patrullaje terrestre y monitoreo náutico con embarcaciones oficiales.

Servicios y logística: provisión de generadores eléctricos y combustible para domicilios anegados, atención prioritaria a personas electrodependientes, entrega de embarcaciones a frentistas aislados y transporte para garantizar el acceso escolar y recreativo de niños y adultos mayores.

Transparencia comunal y coordinación regional

En el cierre del comunicado, la asamblea exigió a la comisión comunal de Arroyo Leyes la difusión pública e inmediata del Plan de Contingencia ante la Emergencia Hídrica, detallando protocolos y recursos disponibles. Asimismo, confirmaron que mantendrán reuniones periódicas y buscarán articular acciones operativas y de protesta junto al resto de las asambleas vecinales que integran la franja costera de la Ruta 1.