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Nelson Pugliese es el nuevo presidente de Vélez

Nelson Pugliese, que venía de ser el vice de la última gestión, es el nuevo presidente de Vélez, tras ganar las elecciones

15 de noviembre 2026 · 19:46hs
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Nelson Pugliese es el nuevo presidente de Vélez

@Velez

Nelson Pugliese es el nuevo presidente de Vélez, al aventajarse con una tendencia irremontable en las elecciones de este domingo, como líder de la lista “Legado Vélez”, con el apoyo de la Unidad Velezana.

El candidato que venía de ser vicepresidente de Fabián Berlanga, presidente saliente que ejercerá como vicepresidente tercero, obtuvo alrededor de 500 votos de ventaja sobre el 58% de los comicios.

A Pugliese lo acompañarán como vicepresidentes Gastón Aimaro, Eduardo Lalo Rado y el mencionado Berlanga, para conducir al Fortín hasta 2029.

En las elecciones que se llevaron a cabo durante la mañana y tarde de este domingo, en el predio polideportivo José Ramón Feijóo, ubicado sobre la avenida Juan B. Justo, el conjunto del barrio porteño de Liniers alcanzó los 9769 votantes, sobrepasando la cifra de 7.665 socios, que se habían acercado a votar en 2023.

Vélez elecciones Pugliese
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