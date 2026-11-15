Pullaro: "Somos una provincia que siempre tuvo más coraje que miedo y más optimismo que pesimismo"

Lo dijo el gobernador en el acto oficial por el 453° aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe, que se desarrolló en el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, en Cayastá. Durante su discurso vinculó esa historia de coraje y rebeldía, con la decisión de bajar la inseguridad y preparar la provincia para hacer frente al fenómeno de El Niño.

El acto conmemorativo por el 453° aniversario de la fundación de Santa Fe se desarrolló este domingo en el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, en la localidad de Cayastá. Durante la ceremonia oficial, el gobernador Maximiliano Pullaro realizó un repaso histórico desde los primeros asentamientos y la fundación de Juan de Garay hasta el traslado de la ciudad y la gesta federal de Estanislao López, destacando la rebeldía y el espíritu revolucionario que marcaron el ADN santafesino desde la Revolución de los Siete Jefes.

Al proyectar ese legado hacia el presente de la provincia, Pullaro afirmó que “hoy la provincia invencible de Santa Fe es el campo, la industria y el comercio, pero también las universidades públicas y el sistema educativo que le dio ciencia y tecnología para desarrollarse”. En esa línea, remarcó la apuesta por las obras estratégicas y la lucha contra el delito. “Somos esa provincia que sigue creyendo en la infraestructura productiva porque entiende que desde ese lugar va a sacar a la República Argentina adelante. Somos una provincia que se cae, pero que se pone de pie; que se atrevió a luchar de frente contra el crimen organizado y contra las mafias, y pudimos mostrarle al resto de nuestro país y de América Latina que sin violar las garantías constitucionales se puede construir políticas públicas que le permitan a nuestra población vivir mejor”, agregó.

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Asimismo, el mandatario puso en valor la organización de los Juegos Suramericanos, por donde pasaron 3.500.000 personas sin hechos de violencia, y subrayó: “Somos una provincia que siempre tuvo mucho más coraje que miedo, más esperanza que pesimismo”. Finalmente, destacó la preparación de la provincia frente al Fenómeno de El Niño para acompañar a las familias afectadas por las lluvias y la crecida del río. “Sigamos trabajando juntos y estemos siempre al lado del que menos tiene en este momento, acompañando a las personas que debieron dejar sus hogares por la crecida. Tal vez como hace más de 400 años, cuando tuvieron que irse de aquí, hoy el río vuelve a crecer; la diferencia es que hace ocho meses venimos haciendo todo lo humanamente posible para que, si la naturaleza nos golpea, se sufra lo menos posible”.

El acto también contó con la presencia de la diputada nacional y ex vicegobernadora, Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García; el senador por el Departamento Garay, Germán Baumgartner; el presidente de la Corte Suprema de la Provincia, Rafael Gutiérrez; el presidente comunal de Cayastá, Edgardo Berli; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; ministros, legisladores nacionales y provinciales, entre otros.

El cierre estuvo a cargo del grupo folclórico Cordiales; y luego el gobernador participó de la 46ª edición de la Fiesta Provincial de la Doma en Cayastá, en el Parque Arqueológico.

Semana Invencible

La conmemoración en Cayastá marcó el punto de partida de la Semana Invencible, una programación organizada por el Gobierno de la Provincia para celebrar el aniversario fundacional y homenajear al brigadier general Estanislao López al cumplirse 240 años de su nacimiento. Entre el martes 17 y el domingo 22, la agenda incluirá muestras permanentes, restauración en vivo de obras patrimoniales, presentaciones de libros, charlas, funciones teatrales, peñas, actividades educativas y una marcha de antorchas hacia el monumento al Brigadier en distintos espacios culturales de la capital provincial.

La programación concluirá el próximo lunes 23 de noviembre con dos instancias centrales en la ciudad de Santa Fe, a partir de las 17, en el Museo y Biblioteca Policial (San Jerónimo 1199). El cierre tendrá lugar en la Plaza 25 de Mayo con el Festival Musical-Peña Invencible. La jornada comenzará a las 18 con las bandas sinfónicas de las policías de Rosario y Santa Fe y continuará con agrupaciones de baile tradicionalista; seguidos por Son de Río, Proyecto Experimenta CCP, Itatí Barrionuevo y Rubén Carughi, entre otros. Desde las 20.15 se presentarán la Delegación Santafesina Cosquín 2026 y Juan Carlos Baglietto, mientras que el broche final estará a cargo de Agitando Pañuelos, con Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa.