Santa Fe celebró los 453 años de su fundación: "Ser invencibles es no rendirse frente a las dificultades"

Así lo expresó el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, durante la ceremonia que se realizó en el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, en Cayastá, con la presencia de autoridades provinciales y municipales. Durante su discurso, el intendente destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica y vinculó la identidad santafesina con los desafíos actuales de la ciudad y la provincia.

Juan Pablo Poletti participó este domingo 15 del acto oficial por el 453º aniversario de la fundación de Santa Fe , realizado en el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, en la localidad de Cayastá. La ceremonia reunió a autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones y comunidades de distintos puntos de la provincia.

Durante su discurso, Poletti expresó la emoción de conmemorar la fecha en el lugar donde comenzó la historia de la ciudad y convocó a reconocer las raíces que construyeron la identidad santafesina. “Venir hasta acá no es solamente cumplir con una conmemoración. Es volver a nuestras raíces, reconocer de dónde venimos y comprender mucho de lo que somos”, señaló.

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Vínculo histórico de Santa Fe con el agua y a la capacidad para afrontar las dificultades

En ese sentido, el intendente hizo referencia al vínculo histórico de Santa Fe con el agua y a la capacidad de sus comunidades para afrontar las dificultades. También relacionó ese recorrido con la situación actual, marcada por la crecida de los ríos y la asistencia a familias afectadas en la ciudad. “Estamos al frente de esta emergencia, trabajando en equipo junto al gobernador Maxi Pullaro y coordinando los recursos necesarios. Nuestra prioridad es cuidar a las personas, acompañar a cada familia y estar presentes donde más nos necesitan”, afirmó.

Poletti remarcó, además, la importancia de la articulación entre el Municipio, la Provincia y los vecinos para dar respuesta a los desafíos. “No hay tarea más importante para un gobierno que cuidar a su gente”, sostuvo.

Otro de los ejes de su mensaje fue la figura del Brigadier General Estanislao López, cuyo reconocimiento como Héroe Nacional, bajo el título de Patriarca del Federalismo Argentino, constituye un motivo de orgullo para la provincia. Al respecto, destacó el legado del caudillo santafesino en la defensa de la autonomía, los ideales federales y la organización republicana del país.

“Ser invencibles no significa no tener dificultades. Significa no rendirse frente a ellas. Es encontrar en nuestra historia la fuerza para seguir adelante y construir juntos”, expresó el intendente, al convocar a honrar el legado de los fundadores y proyectar una ciudad y una provincia preparadas para los desafíos del futuro.

Pullaro

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro expresó: “Somos esa provincia que sigue creyendo en la infraestructura productiva porque entiende que desde ese lugar va a sacar a la República Argentina adelante. Somos una provincia que se cae, pero que se pone de pie; que se atrevió a luchar de frente contra el crimen organizado y contra las mafias, y pudimos mostrarle al resto de nuestro país y de América Latina que sin violar las garantías constitucionales se puede construir políticas públicas que le permitan a nuestra población vivir mejor”.

Finalmente, destacó la preparación de la provincia frente al Fenómeno de El Niño para acompañar a las familias afectadas por las lluvias y la crecida del río. “Sigamos trabajando juntos y estemos siempre al lado del que menos tiene en este momento, acompañando a las personas que debieron dejar sus hogares por la crecida. Tal vez como hace más de 400 años, cuando tuvieron que irse de aquí, hoy el río vuelve a crecer; la diferencia es que hace ocho meses venimos haciendo todo lo humanamente posible para que, si la naturaleza nos golpea, se sufra lo menos posible”.