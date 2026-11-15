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Morón será el próximo rival de Colón: así quedaron los cruces que vienen en el Reducido

Se terminaron los primeros cruces del Reducido y quedó ya armado el cuadro de la siguiente instancia, donde Colón chocará contra Morón

Ovación

Por Ovación

15 de noviembre 2026 · 23:00hs
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Morón será el próximo rival de Colón: así quedaron los cruces que vienen en el Reducido

UNO Santa Fe | José Busiemi

El camino hacia el segundo ascenso a la Liga Profesional ya tiene sus próximos cruces definidos. Con la finalización de las primeras llaves del Reducido de la Primera Nacional, quedó confirmado que Morón será el adversario de Colón en la siguiente instancia. El Sabalero iniciará de local y todo se definirá luego en el estadio Nuevo Francisco Urbano.

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La etapa inicial dejó resultados de distinto impacto, con la sorpresiva eliminación de Ferro como uno de los grandes golpes. Gimnasia y Tiro de Salta se impuso 1-0 en Caballito y dejó afuera a un equipo que había sido protagonista de la Zona A durante buena parte del campeonato, pero que se desinfló en el tramo decisivo. En total, solamente dos equipos consiguieron ganar en condición de visitante, mientras que otros hicieron valer la ventaja deportiva obtenida en la fase regular para continuar en carrera.

Con todos los clasificados definidos, el Reducido entra ahora en una instancia de mayor exigencia, con cuatro cruces que determinarán quiénes avanzan a las semifinales. Colón tendrá enfrente a un Morón, que viene de superar a Colegiales tras igualar 1-1, mientras que el resto de las llaves quedaron conformadas de la siguiente manera: Tristán Suárez ante Gimnasia y Tiro, Atlanta frente a Ciudad Bolívar y Deportivo Madryn contra Gimnasia de Jujuy.

Todavía no están los días y horarios. Vale recordar que el Gallito le ganó dos partidos al Sabalero en la fase regular.

Para el equipo de Santa Fe comienza una nueva prueba en su objetivo de regresar a Primera. Primero deberá hacerse fuerte en el Brigadier López para viajar con una buena ventaja a Buenos Aires, donde buscará sellar la clasificación en una cancha exigente. El sueño del ascenso sigue en marcha y el Gallito será el próximo obstáculo.

Así quedaron los próximos cruces del Reducido

As&iacute; est&aacute;n los cuartos de final del Reducido. Col&oacute;n va contra Mor&oacute;n.

Así están los cuartos de final del Reducido. Colón va contra Morón.

Colón Morón Reducido
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