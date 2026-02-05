Regatas comenzó con todo su participación en la Liga Federal

En el Velódromo de la provincia de San Juan, Regatas de Santa Fe se impuso a Ausonia en el tie break en el debut en la Liga Federal de Vóley

En la provincia de San Juan puso en marcha la Liga Federal de Vóleibol que organiza la FeVA. La convocante tercera categoría del vóley argentino regresó a la provincia cuyana, con equipos de todo el país y cerca de 1.000 jugadores, en el Velódromo Vicente Alejo Chancay y estadio Aldo Cantoni. El acto inaugural se realizó el martes por la noche en el estadio cerrado del Parque de Mayo. El único representante de la Asociación Santafesina es Regatas de Santa Fe que tuvo un comienzo positivo.

El certamen cuenta con la presencia de 24 equipos femeninos. Hay representantes de Santa Fe, Tucumán, Santa Cruz, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Formosa.Vale recordar que los dos equipos que resulten finalistas en ambas ramas lograrán el ascenso a Liga Nacional 2027.

En la rama femenina cuenta con la presencia de Club Hispano y Ausonia de San Juan, Gremio Vóley (Santa Cruz), Mantial (Tucumán), Regatas (Santa Fe) y Club Junín (Buenos Aires). En la jornada inicial, en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, Regatas de Santa Fe se impuso por 3 a 2 en el tie break a Ausonia de la provincia de San Juan con los arbitrajes de Emanuel Murillo y Mariano Chamarro.

Los parciales favorables al conjunto lagunero fueron 25-23, 18-25, 24-26, 25-20 y 15-5. Comenzar con el pie derecho era clave y el objetivo se cumplió. Fue debut, con victoria y sensaciones muy positivas en el primer día de competencia en tierras sanjuaninas. El equipo santafesino mostró carácter, juego y esa intensidad que los llevó a disputar este certamen.

Regatas de Santa Fe alistó a: Milagros Mecoli, Candela Gancedo (c), Ailen Sorba, Paulina Muller, Santina Montesano, Carolina Wetzel, María Laura Kiener, Agustina Marotte, Malena Sorba, Indra Rizzi, Trinidad Roubineau, Lucía Giménez, Catalina Bellone y Cecilia Vicino. DT: Florencia Delfino.

Además de la victoria de las chicas laguneras, Sportivo Manantial superó por 3 a 0 a Club Junín, e Hispano de San Juan doblegó por 3 a 1 a Gremio. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Sportivo Manantial e Hispano de San Juan 3; Regatas de Santa Fe 2, Ausonia de San Juan 1, Gremio Vóley y Club Junín 0.

En la segunda fecha, en la presente jornada de jueves, a las 16, en el Velódromo, Regatas de Santa Fe jugará con Club Junión de la provincia de Buenos Aires. El viernes, a las 19.30, se medirá con Hispano de San Juan, y el sábado, en el Aldo Cantoni, a las 10.45, se cruzará con Gremio Vóley. Finalmente, por la quinta fecha, el domingo 8, a las 10.45, en el Velódromo, enfrentará a Sportivo Manantial.