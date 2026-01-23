Regatas recibe al Sub 18 argentino de waterpolo en un fin de semana de selección

Uno Santa Fe | Ovación | Regatas

23 de enero 2026 · 12:57hs
La ciudad de Santa Fe será epicentro del waterpolo juvenil argentino durante este fin de semana, con la presencia del seleccionado nacional masculino Sub 18, que realizará una concentración y serie de entrenamientos en el Club de Regatas.

El trabajo forma parte de la puesta a punto del equipo que representará al país en el Campeonato Mundial de la categoría, previsto para disputarse entre el 27 de junio y el 4 de julio en Portugal. El combinado nacional selló su clasificación el año pasado, tras una destacada actuación en el torneo Panamericano desarrollado en Colombia.

Uno de los datos salientes de esta convocatoria es la fuerte presencia local: cinco jugadores de Regatas integran el plantel, ratificando el peso que tiene la institución santafesina en el desarrollo del waterpolo argentino.

Actividad desde el viernes en Regatas del Sub 18 de waterpolo

Los entrenamientos comenzarán este viernes por la noche y se extenderán hasta el domingo, con la llegada de deportistas provenientes de distintos puntos del país, entre ellos Rosario y Buenos Aires, que se sumarán a los representantes del club anfitrión.

Además de las prácticas formales, el cuerpo técnico dispuso partidos de preparación frente al plantel superior de Regatas, con el objetivo de sumar ritmo de competencia en esta primera etapa del año.

Puertas abiertas para el público

La concentración tendrá un atractivo especial para los fanáticos del deporte acuático: todas las actividades serán con acceso libre, lo que permitirá observar de cerca el trabajo de una generación que sueña con dejar su huella a nivel internacional.

Cronograma de entrenamientos:

-Viernes: 20.30 a 22.30 – Práctica y partido vs. Primera de Regatas

-Sábado: 9 a 11 – Entrenamiento / 21.00 – Práctica y partido

-Domingo: 8.30 a 11 – Entrenamiento

Una tradición que se renueva

Regatas no solo oficia de anfitrión, sino que vuelve a posicionarse como semillero histórico del waterpolo nacional, aportando jugadores de manera sostenida a los seleccionados argentinos.

Con la pileta santafesina como escenario, el Sub 18 comienza a transitar el camino hacia su gran desafío internacional, en un entorno que respira historia y pasión por este deporte.

