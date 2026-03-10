Galatasaray dio la sorpresa y superó a Liverpool por la Champions League

En el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, Galatasaray venció 1-0 a Liverpool con gol de Mario Lemina

Galatasaray dio el batacazo y venció, en Estambul, a Liverpool por la ida de los octavos de final de la Champions League. El conjunto turco le ganó a los dirigidos por Arne Slot por 1-0 con gol del mediocampista Mario Lemina en el comienzo del cotejo.

En el equipo inglés fue titular Alexis Mac Allister, mientras que para los locales no ingresó Mauro Icardi. El gol llegó a los seis minutos cuando tras un tiro de esquina Víctor Oshimen bajó la pelota y el mediocampista aprovechó para abrir el marcador.

En el duelo, el VAR fue protagonista. Primero, al anular un gol de Victor Osimhen por una posición fuera de juego. Después, anuló lo que hubiese sido el empate de Liverpool, por una mano de Ibrahim Konaté.

Finalmente, el conjunto conducido por Okan Buruk resistió, fue más que su rival en el RAMS Park de Estambul, y logró ganar por la mínima. La vuelta de octavos de la Champions se resolverá el próximo miércoles 18 de marzo en Anfield.