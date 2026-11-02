Regatas de Rosario se consagró campeón de la Copa Santa Fe de futsal

En el Invencible de la ciudad de Santa Fe, Regatas de Rosario superó en la final a Timbuense por 9 a 1, y se adjudicó la primera edición del certamen provincial

Regatas de Rosario fue el campeón de la primera edición del certamen provincial de futsal.

En el estadio Invencible de la capital provincial se concretó la jornada definitoria de la primera edición de la Copa Santa Fe de Futsal. El certamen organizado por el gobierno provincial junto al respaldo de la Lotería de Santa Fe tuvo como ganador a Regatas de Rosario tras haber superado a Timbuense por 9 a 1. Los dos elencos llegaron a la definición en condición de invictos, tras dejar en el camino la primera fase y los choques de semifinales.

El conjunto de Rosario, actual campeón de la Asociación Rosarina, había derrotado a Atlético Sastre por 8 a 5, en el Roque Otrino de Colón, posteriormente igualó 4 a 4 ante Unión Casildense. Ocupó el primer lugar de su grupo tras igualar en un tanto con los santafesinos de Villa Dora, y en semifinales, derrotaron a Jockey por 3 a 2.

Villa Dora, el gran representante santafesino

Este fin de semana en la Capital de la provincia se disputó la primera edición de la Copa Santa Fe donde compiten los ocho mejores equipos de La Bota de la disciplina: El último campeón de nuestros torneos, Semillero, y uno de los elencos siempre protagonista, Villa Dora, representaron a la Liga Santafesina en el certamen que tuvo a Regatas de Rosario como el campeón.

Regatas rosarino venció a Timbuense por 9 a 1 y se alzó de la conquista y el premio monetario mayor. Semillero y Villa Dora fueron los dos cuadros que participaron por parte de nuestra liga, quienes llegaron hasta la competencia luego de ser los mejores en las Eliminatorias disputadas en semanas anteriores.

Villa Dora fue el representante santafesino en la Copa Santa Fe.

En ambos casos no lograron avanzar a las Semifinales que se desarrollaron en la mañana de la jornada dominical, pero jugaron grandes partidos que terminaron con resultados ajustados. De hecho el albiceleste el único punto que obtuvo fue ante el que a la postre finalizó como el mejor de la primera edición de la Copa Santa Fe de fútbol sala.

Viernes 30 de octubre

Fecha 1

Villa Dora 5- Unión Casildense 6

Semillero 3- Jockey CLub 5

Sábado 31 de octubre

Fecha 2

Semillero 2- Timbuense 3

Villa Dora 6- Atlético Sastre 12

Fecha 3

Semillero 4- Belgrano de Arequito 7

Villa Dora 1- Regatas 1