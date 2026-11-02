Argentina, en busca del oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud

El seleccionado nacional comenzó su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con saldo positivo, ya que registró dos triunfos (49-0 vs. Uganda y 31-5 vs. Japón y una derrota (7-24 ante Francia). A raíz de los dos primeros triunfos de la jornada, lograron acceder a las semifinales por la medalla de oro, en la que enfrentarán a Sudáfrica en la presente jornada de lunes.

En el primer cotejo del día, el equipo argentino mostró todo su repertorio en ataque para redondear una gran actuación a nivel equipo. Tal es así que, apenas iniciado el encuentro, Argentina logró abrir el marcador por intermedio de Santiago Martos, quien tomó la salida en el aire y a pura potencia logró anotar el primer try de la jornada. Luego de varias fases de juego, fue el turno de apoyar para Felipe Ledesma, que logró encontrar un hueco y así estampar el 10 a 0 parcial. Federico Anderson y Santiago Martos vulneraron la defensa de Uganda en otras dos ocasiones y, sumado a la conversión positiva por parte de Federico Kantz, finalizar el primer tiempo en ventaja, 22 a 0.

Fue Kantz el encargado de abrir el tanteador en los segundos siete minutos, con la misma tónica del primer try de la tarde. Desde la salida, capturó la pelota y se marchó al ingoal, para agrandar diferencias. Minutos después, llegaron las conquistas de Tomás Galetti, Joaquín Cocomarola -convertida por el mismo-, Felipe Ledesma y Joaquín Zapiola, para establecer el 49 a 0 con el que Argentina finalizó su primer partido en Dakar. Los tries argentinos fueron anotados por Santiago Martos (2), Felipe Ledesma (2), Federico Anderson, Federico Kantz, Tomás Galetti, Joaquín Zapiolay Joaquín Cocomarola, mientras que Kantz y Cocomarola sumaron una conversión cada uno.

Ante Japón, y luego de un minuto de posesión, la pelota llegó a las manos de Gonzalo Cairo, que logró desnivelar por afuera y así establecer el 5-0 para el equipo argentino. Luego de defender varias fases de juego, el seleccionado nacional recuperó la posesión, juntó pases en ataque, y Joaquín Cocomarola finalizó apoyando debajo de los postes. La conversión de Gonzalo Cairo fue positiva para establecer el 12-0 parcial. Ya jugando en campo nipón, y gracias a una gran defensa, forzaron el error rival que terminó con el tercer try argentino, apoyado por Cairo. La conversión, efectiva por Joaquín Zapiola, marcó el 19-0 con el que finalizó la primera mitad.

Gonzalo Cairo logró desnivelar en la primera jugada del segundo tiempo y apoyó debajo de los palos una nueva conquista en Dakar. Benjamín Fossati convirtió para el 26-0, que aumentó a 31-0, luego del try de Felipe Ledesma. A dos minutos del final, Japón logró quebrar la resistencia argentina y encontró su primera conquista del día, para dejar el score 31 a 5 y sellar así, la segunda victoria argentina del día. Los tries fueron anotados por Gonzalo Cairo (3), Joaquín Cocomarola y Felipe Ledesma. En tanto, Benjamín Fossati, Joaquín Zapiola y Gonzalo Cairo aportaron una conversión cada uno.

El último y tercer partido definía los primeros dos puestos del Grupo B, y así se vivió durante los catorce minutos de juego. El conjunto argentino logró romper el cero en el marcador luego de un comienzo disputado por parte de ambos. Federico Kantz fue el encargado de apoyar lo que fue una gran conquista, luego de varias combinaciones favorables en ataque. Ramón Benedit acertó la conversión para el 7-0 parcial. Con el tiempo cumplido, el equipo galo logró descontar por intermedio de un try. La conversión se fue desviada y así finalizó el primer tiempo, con victoria nacional, 7 a 5.

Apenas iniciada la segunda mitad, Francia logró aprovechar cada uno de los errores argentinos para apoyar dos tries -uno de ellos convertido- en tres minutos de juego para revertir el resultado y liderar parcialmente, 17 a 5. Minutos después, los galos repitieron lo hecho en los primeros instantes y estirar el score a 24-7, resultado con el que finalizó el partido. El try argentino fue apoyado por Federico Kantz, mientras que Ramón Benedit sumó la conversión.