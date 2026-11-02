Se disputó el Campeonato Nacional de clubes U20 en el CARD de Santa Fe

Los santafesinos Gael Cardozo, Agustina Wilhjeln y Jasmin Bock fueron lo más destacado en la competencia desarrollada en la remozada pista de nuestra capital

El santafesino Gael Cardozo fue el ganador en la prueba de lanzamiento de martillo en el CARD.

Se desarrolló en la remozada pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro A. Candioti de Santa Fe el Campeonato Nacional de Clubes U20 que tuvo bajo la organización de la Federación Santafesina y que se trató de una competencia oficial de la Confederación Argentina de Atletismo.

En dos jornadas con altas temperaturas, hubo muy buenas actuaciones, y tuvo como campeón al Centro Municipal de Córdoba, segundo resultó Cachi de Salta y tercero la Escuela de Atletismo de Salta (Epas). Sobresalió la performance del lanzador de martillo local Gael Cardozo de Velocidad y Resistencia que terminó primero en su prueba, mientras que Agustina Wilhjeln ocupó el segundo lugar en los 200, y en los 100 Jasmin Bock de Sarmiento fue tercera.

Se cerró la Copa Nacional de Clubes U20 en Santa Fe

En la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro A. Candioti ubicado en el extremo sur de nuestra capital fue escenario de una las competencias más importantes del calendario oficial de la Confederación Argentina de Atletismo, que tuvo como campeón al CMCOR de Córdoba, y que contó con la participación de tres instituciones santafesinas como lo han sido Velocidad y Resistencia, Centro Gallego de Santa Fe y Club Sarmiento, éste último con varios valores que se venían desempeñando en Atletas del Litoral.

El santafesino Gael Cardozo de Velocidad y Resistencia se impuso en la prueba de lanzamiento de martillo con una marca de 64.20 (6.000 Kgs). El deportista local de 19 años entrenado por Cristian Aguirre se prepara para afrontar ahora la última fecha de la Copa Santa Fe de atletismo y también una competencia local. El entrerriano Diego Sincosky fue segundo con 62.45 y Diago Díaz de Unión de San Guillermo fue tercero con 52.92.

Las otras actuaciones superlativas de representantes de la Asociación Santafesina se produjeron en las pruebas de velocidad. En los 200 metros llanos, Agustina Wilhjeln de Velocidad y Resistencia ocupó el segundo lugar con 24.55, mientras que Isabella Gómez Pose de San Juan fue la ganadora con 24.49, y en el tercer lugar quedó Jasmín Bock de Club de Bochas Sarmiento.

En los 100 metros llanos, Jasmin Bock entrenada por Chucho Volpato se quedó con la medalla de bronce y una marca de 12.18, siendo la ganadora, la sanjuanina Gómez Pase con 11.99. Por su parte, Wilhjeln, entrenada por Nicolás Camargo, se quedó en la cuarta posición con un registro de 12.21.

Agustina Wilhjeln (izquierda) y Jasmin Bock (derecha) fueron protagonistas en las pruebas de velocidad que se llevaron a cabo en el campeonato nacional de clubes U20.

En largo, Paulina Tossolini de Velocidad y Resistencia quedó en el puesto veintiuno con una marca de 3.89 -0.2, y Tiziano Ovelar del Centro Gallego quedó catorce con 5.42 +0.4. En 1500 metros, Victoria Gómez Valentinelli de la entidad del rayito fue quinta con 6.35.16. En 110 con vallas, Walter Durán del Centro Gallego fue octavo con 16.89, y Pía Cáceres de Unión de San Guillermo quedó segunda con 16.72.

En jabalina, Kevin Ávila de Atletas del Litoral se llevó la medalla de bronce con 53.09. En garrocha, Pietro Martina de San Guillermo fue primero con 4.50, mientras que su compañero Gael Voisard fue cuarto con 3.70. En mujeres, Ileana Cáceres de Unión de San Guillermo fue tercera con 3.10, mientras que Julia Bayo de Sarmiento, culminó quinta con 2.30.

En lanzamiento del disco, Kevin Ávila de Atletas del Litoral ocupó la cuarta posición con 36.19, y Walter Durán del Centro Gallego fue undécimo con 28.28. En salto en alto, Julia Bayo fue octava con 1.40 y Justina Sanz de Velocidad y Resistencia quedó décima con 1.35.