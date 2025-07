Regatas de Santa Fe consiguió festejar en la Liga de Honor B de waterpolo

La actividad del waterpolo en el Club Regatas de Santa Fe no se detiene. El cotejo correspondiente a la fecha 12 de la Liga de Honor entre la escuadra lagunera y Gimnasia y Esgrima de Rosario no se disputó ya que no pudieron viajar los árbitros designados hasta la capital provincial. En tanto, por la Liga B si consiguió jugar su compromiso frente a Newell´s de Rosario al que le ganó con amplitud, mientras que las tiras formativas también cosecharon dos triunfos ante el mismo rival del sur provincial.

Regatas se impuso ante Newell´s en Santa Fe

La fecha 12 de la Liga de Honor de waterpolo quedó inconclusa ya que el cruce con aroma a clásico entre Regatas de Santa Fe con Gimnasia y Esgrima no se disputó y será reprogramado. En Buenos Aires, Provincial le ganó como visitante a River Plate por 14 a 10, destacándose Giri y Camino como goleadores con tres tantos cada uno.

Por su parte, la selección de Uruguay, se impuso a Progre de Buenos Aires por 18 a 13, y en la sede Jorge Newbery, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires derrotó a Independiente por 23 a 9. El combinado Norte venció a Náutico Sportivo Avellaneda en Rosario por 14 a 7.

Es importante señalar que el cotejo ante GER por el capítulo 12 será reprogramado, y que el próximo fin de semana por la fecha 13, el sábado 2 de agosto por la LH, Regatas de Santa Fe recibirá a Independiente de Buenos Aires a partir de las 19.30. El puntero del certamen es GEBA de Buenos Aires con 33 puntos, lo sigue GER con 27, mientras que Regatas se ubica en la sexta posición con 14 puntos.

Si bien no jugó por la competencia principal, los chicos de Regatas de Santa Fe si jugaron su compromiso correspondiente a la fecha 12 de la Liga de Honor B. En el natatorio Pedro Consuegra, la escuadra lagunera se impuso a Newell´s de Rosario por 26 a 8. Los máximos goleadores de los locales fueron Lucas Picatto con ocho goles, y Mateo López con seis.

En las tiras formativas, en Sub 13, los santafesinos se impusieron a los rosarinos por 15 a 8, y en Sub 15, por un ajustado 9 a 8. El próximo fin de semana, además del cruce del equipo principal con Independiente, habrá más actividad. A las 15, en Sub 17, Regatas jugará frente a Náutico Avellaneda de Rosario. Posteriormente, los mismos rivales se medirán a partir de las 18 pero en la categoría Sub 15.

Síntesis: Regatas de Santa Fe 26- Newell´s 8

Regatas de Santa Fe: Nicolás Villamayor, Miguel Ruscitti, Facundo Doello, Cristóbal Bergaña, Matías Picatto, Augusto Abelenda, Nehuen Piedrabuena, Lazaro Mammani, Santiago Scalzo, Mateo López y Lucas Picatto. DT: Ovidio López.

Newell´s de Rosario: Ángel Silva, Rocco Leopoaldi, Rodrigo Cesarini, Joaquín Gamba, Francisco Bonarotti, Juan Fernández, Máximo Cartazo, Matías Chicco, Tomás Cisiano, Tomás Morelli, Federico Casile y Franco Juárez. DT: Franco Minacori.

Goles CRSF: Lucas Picatto (8), Doello (1), Scalzo (3), Bergagna (1), Abelenda (1), Matías Picatto (5), López (6) y Piedrabuena (1).

Goles Nob: Rocco (1), Cesarini (1), Gamba (1), Bonarotti (2), Cartazo (3)

Árbitros: Juan Muñoz y Augusto Rey

Cancha: Regatas SFe