Ante los pronósticos de precipitaciones intensas, las cuadrillas y camiones desobstructores concentran sus tareas operativas en puntos críticos de la ciudad. Limpian bocas de tormenta, microbasurales y supervisan el funcionamiento de las estaciones de bombeo para garantizar el escurrimiento rápido.

Alerta meteorológico para el domingo: el municipio activó el Protocolo Base de prevención por riesgo hídrico

La Municipalidad de Santa Fe puso en marcha de manera anticipada el Protocolo Base de prevención de riesgo hídrico , una medida institucional obligatoria ante la vigencia de nuevos informes meteorológicos que anticipan un frente de inestabilidad climática sobre la región capital.

De acuerdo con las proyecciones técnicas oficiales, las mayores probabilidades de precipitaciones y tormentas de variada intensidad se concentrarán durante la jornada del domingo 7 de junio.

Ante este escenario, el Ejecutivo local ordenó intensificar los operativos de contingencia en la vía pública para asegurar que la infraestructura de desagües responda de manera óptima y se minimicen los anegamientos en las zonas vulnerables del ejido urbano.

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Un frente operativo coordinado en cuatro áreas clave

Las tareas en el territorio se ejecutan bajo un comando unificado que busca dar una respuesta ágil antes de la caída de las primeras gotas. Las acciones operativas son articuladas de manera simultánea por cuatro dependencias estratégicas del municipio:

► Subsecretaría de Asuntos Hídricos (Coordinación e ingeniería).

► Subsecretaría de Espacios Verdes (Poda de despeje y ramas caídas).

► Subsecretaría de Higiene Ambiental (Recolección y erradicación).

► Subsecretaría de Mantenimiento Vial (Bacheo de emergencia y cunetas).

El plan de contingencia incluye el despliegue a gran escala de maquinaria pesada, operarios de cuadrillas terrestres y camiones desobstructores de alta presión (desobstrutores vactor) en los puntos neurálgicos e intersecciones tradicionalmente conflictivas de la capital santafesina.

Foco en la limpieza urbana y el sistema de bombeo

El objetivo primordial de las intervenciones previas a la tormenta consiste en liberar las vías de escurrimiento natural y artificial que conducen los excedentes pluviales hacia los anillos de defensa.

Las autoridades locales recordaron a los vecinos la importancia de colaborar activamente con la prevención, evitando sacar las bolsas de residuos domiciliarios durante los momentos de lluvia y absteniéndose de depositar ramas o escombros en la vía pública que puedan obturar el paso del agua. Ante cualquier inconveniente o anegamiento, los frentistas podrán canalizar sus reclamos a través de la Línea de Atención Ciudadana del municipio.

Recomendaciones

Ante la alerta se recomienda a los vecinos no sacar a la vía pública objetos o residuos que puedan obstaculizar el normal escurrimiento del agua de lluvia. Además, se recuerda que, después de las precipitaciones, se deben realizar acciones de descacharrado en patios, vaciando o descartando recipientes donde se pudo acumular agua.

Las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000.