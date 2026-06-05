Colón pone en juego sus fortalezas ante el visitante que nadie pudo vencer

Colón recibirá a Ciudad Bolívar con varios objetivos sobre la mesa por la fecha 17 de la zona A de la Primera Nacional

Hay partidos que valen tres puntos y hay otros que además sirven para medir el verdadero momento de un equipo. Para Colón , el duelo del próximo domingo en el Brigadier López , a partir de las 17, ante Ciudad Bolívar parece encajar en esa descripción, por la fecha 17 de la zona A de la Primera Nacional.

El conjunto dirigido por Ezequiel Medrán afrontará una prueba que combina exigencia, necesidad y una buena dosis de ambición. Porque el Sabalero llega con una serie positiva que desea sostener, aunque también con la obligación de dar un paso más.

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Las misiones que Colón tendrá por delante ante Ciudad Bolívar

Los números muestran una realidad particular. Colón acumula seis encuentros sin conocer la derrota, una racha que habla de competitividad y regularidad. Sin embargo, los tres empates consecutivos también dejaron una sensación de oportunidad desaprovechada en la pelea por los puestos de vanguardia. Por eso, el desafío ya no pasa solamente por no perder. El objetivo es volver a ganar.

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El contexto agrega atractivo al compromiso. Enfrente estará uno de los equipos que más sorprendió en la temporada. Ciudad Bolívar se convirtió en protagonista de la Zona A y construyó buena parte de su campaña a partir de una fortaleza poco habitual: todavía no perdió jugando fuera de casa. Ese dato transforma el encuentro en un examen de alto nivel para el elenco rojinegro. Si quiere cortar la sequía de triunfos, deberá hacerlo ante un rival que hizo de las visitas una de sus principales virtudes.

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La confianza de Colón se apoya en otro factor. El Brigadier López continúa siendo su refugio más sólido. Allí mantiene el invicto y encuentra habitualmente su mejor versión futbolística. No es casualidad que las expectativas de volver a sumar de a tres estén puestas en el regreso a casa.

Brigadier López Colón, con la misión de cuidar el invicto en Santa Fe ante un rival que no pierde de visitante.

La ecuación es sencilla. El Sabalero necesita conservar aquello que viene haciendo bien, pero también recuperar la contundencia necesaria para transformar empates en victorias. Del otro lado habrá un adversario dispuesto a poner a prueba cada una de esas fortalezas. Por eso, más que un partido, el domingo aparece como una oportunidad. La posibilidad de extender una racha positiva, proteger una fortaleza histórica y, al mismo tiempo, recuperar terreno en una tabla donde nadie quiere quedarse atrás.