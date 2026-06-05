Chispazos dentro del Túnel Subfluvial: sancionarán a la empresa del camión que rozó el techo en plena marcha

Tras el impactante video del camión que provocó chispazos en el interior del enlace vial, el director técnico del Ente, Sergio Espinosa, explicó que las flotas modernas modifican su altura de forma dinámica durante la circulación con el sistema de suspensión neumática automática.

Sancionarán a la empresa del camión que rozó el techo del Túnel Subfluvial y provocó chispazos

La Dirección del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis” rompió el silencio luego del grave incidente vial registrado en los últimos días, donde un camión de gran porte rozó el cielo raso del viaducto y generó una peligrosa lluvia de chispas en la mano hacia Santa Fe.

Las autoridades informaron que se reforzaron de forma permanente los operativos de medición en las cabinas de peaje, pero aportaron una revelación técnica crucial que explica por qué los sensores tradicionales a veces se ven superados: la tecnología de los vehículos modernos.

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El director técnico del organismo, Sergio Espinosa, precisó que en los últimos años la industria del transporte de cargas integró de forma masiva los sistemas de suspensión neumática automática. Esta tecnología, convertida hoy en un estándar para las flotas de logística, está diseñada para equilibrar y estabilizar el acoplado de forma autónoma según la distribución del peso y las curvas del camino. El problema radica en que este mecanismo introduce un factor dinámico impredecible.

Video camión chispazos Túnel Subfluvial

El "efecto rebote" de la tecnología en la marcha

De acuerdo con el análisis de ingeniería del Túnel, un camión puede sortear con éxito los arcos sensores de pre-gálibo estáticos ubicados en los accesos de Paraná y Santa Fe, pero alterar sus dimensiones pocos metros después:

[Control Técnico de Ingreso] ► [Pasa gálibo a 4,20 metros] ► [Habilitación de Barrera]

[Marcha dentro del Túnel] ► [Compensación Neumática] ► [El acoplado sube en movimiento]

[Consecuencia Inmediata] ► [Roce contra el cielorraso]► [Lluvia de chispas a 4,27 metros]

“Como consecuencia de su funcionamiento dinámico, algunos vehículos pueden experimentar modificaciones en su altura una vez iniciado el recorrido, aun cuando hayan cumplido estrictamente con los parámetros exigidos al momento del control previo en las dársenas”, detalló Espinosa, vinculando el suceso al comportamiento de las nuevas unidades y no necesariamente a una burda infracción inicial del chofer.

Descartan prohibir el ingreso de camiones de última generación

Ante el debate público que generó la viralización de las imágenes del camión raspando el techo, el director técnico descartó de plano que la solución institucional consista en prohibir o restringir el paso de este tipo de transportes modernos por el enlace subacuático.

"Actualmente, una gran parte de los camiones de carga que abastecen a sectores estratégicos de la economía nacional cuentan con esta tecnología. Limitar de forma drástica la circulación de estas unidades modernas podría paralizar o afectar severamente el movimiento de mercaderías e insumos destinados a actividades industriales, comerciales y productivas de relevancia para el país", advirtió el funcionario.

Notificación y sanciones administrativas para la empresa

Respecto al caso específico del camión que encendió las alarmas de los automovilistas esta semana, el Ente Interprovincial confirmó que ya se activaron los protocolos previstos en el Reglamento de Tránsito del Túnel Subfluvial.

A través del sistema de cámaras de seguridad y las patentes registradas en el peaje, se logró identificar la trazabilidad del vehículo y el camión fue derivado a las órbitas legales del organismo.

Finalmente, Espinosa sostuvo que la resolución de este desafío de infraestructura trasciende las fronteras del propio túnel. Adelantó que se coordinará una agenda de trabajo técnica y normativa con las cámaras de transporte y logística para evaluar cómo compatibilizar la preservación de este histórico enlace vial con el irreversible avance tecnológico automotor.