Regatas sumó dos triunfos en la Liga de Honor de waterpolo

En la segunda fecha del certamen, Regatas le ganó a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires por 10 a 9, y en la primera, ante River Plate por 15 a 10. En consecuencia, las posiciones se encuentran del siguiente modo: Regatas de Santa Fe 12, Gimnasia de Rosario 9; River Plate, Gimnasia de Buenos Aires, Provincial de Rosario e Independiente 3; y Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario 0.

image.png Mateo Freyre fue elegido el mejor jugador del partido en el triunfo ante Náutico Avellaneda de Rosario.

En la próxima fecha a disputarse el 21 de mayo, el elenco lagunero se medirá frente a Independiente. Los números hasta ahora son que, en cuatro partidos jugados, Regatas posee 50 goles a favor y 35 en contra. Los goleadores son Juan Fernández con 15, Augusto Rey y Julián Daszczyk 7, y Manuel Fernández 5.

"En la Liga nos fue muy bien, ganamos dos partidos, contra Náutico y ante Provincial, los dos equipos de Rosario. Hasta ahora venimos bien, estamos punteros, peleando ahí con Gimnasia y Esgrima. Con ellos es un clásico y ya estamos enfocados en el partido que nos toque contra ellos, que será el 3 de junio." le dijo Mateo Freyre a UNO Santa Fe.

El destacado jugador lagunero afirmó que "tenemos el objetivo del partido con GER, pero previamente, debemos jugar con Independiente el 21 de mayo. Todos son rivales muy duros, con los cuales nos enfrentamos habitualmente, pero que sin dudas tienen buenos planteles, el nivel de la Liga está muy pareja, no te podés relajar en ningún partido. Siempre hay algún equipo que está más complicado que otro. Hacemos todo lo posible, y entrenamos duro, para que nos vaya bien".

image.png En la victoria del elenco lagunero sobre Provincial de Rosario, Nicolás Fernández fue elegido el mejor jugador.

"El Nacional Sub 11 y Sub 13 que se jugará el fin de semana le viene muy bien a Regatas en el marco de la ciudad, por la difusión, para que los más chicos se acerquen a jugar al waterpolo. Por suerte, nos ayudan a difundir, pero nos estamos quedando muy chicos con el espacio. La única pileta habilitada para jugar por la profundidad sería la de Unión, pero por la caldera no se puede utilizar. Entonces tenemos ese problemita que, al no tener una pileta de 50 metros, estamos perdiendo que los chicos puedan venir a ver a la primera" finalizó uno de los referentes de Regatas en la Liga de Honor.

El plantel de Primera División de Regatas de Santa Fe está integrado por los siguientes jugadores: Eduardo Bonomo, Julián Chalten Daszczyk, Manuel Fernández, Nicolás Fernández, Ignacio Pieroni, Augusto Rey, Valentino Abelenda, Juan Fernández, Marcos Paramo, Mateo Rodríguez, Agustín Trossero, Martín Del Rosso, Mateo Freyre, Diego Campanella y Matías Picatto Menaker. El entrenador es Ovidio López y el ayudante Juan Picatto.