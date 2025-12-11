República del Oeste, de punta a punta, el mejor en el Torneo Oficial U19

República del Oeste le ganó a Rivadavia Juniors por 73-62 en la tercera y decisiva final, y se quedó con el título en el Torneo Oficial U19.

En un repleto Malvinas Argentinas, el elenco de Lautaro Pereyra superó 73-62 a Rivadavia Juniors en la tercera final. Pedro Govone y Matías Lazcano fueron los goleadores.,

República del Oeste se alzó con la fase regular al ganar 15 de los 16 partidos que disputó. Totalizó 1332 puntos a favor y recibió 970. En cuartos de final eliminó 2-0 a Colón (104-38 y 93-34).

Ya en semifinales dejó en el camino a Gimnasia 2-0, ganando en su territorio 76-55 y sellando la eliminatoria 88-87 en el Húngaro Crespi.

Arrancó imponiéndose en la primera final 69-67, perdió el segundo 84-74 para concretar la vuelta olímpica por 73 a 62 ante sus fanáticos.

Síntesis República-Rivadavia

REPÚBLICA 73: Vicente Estrubia 11, Agustín Ríos 12, Santiago Grosso 11, Matías Lazcano 16, Marcos Manattini 0 (FI) Joaquín Brossard 2, Pedro Govone 17, Juan Sosa 0, Bautista Porporatto 4. DT: Lautaro Pereyra.

RIVADAVIA 62: Marco Peralta 11, Lucas Fernández 6, Agustín Masino 8, Francisco Dupont 13, Juan Mantovani 19 (FI) Tadeo Ballina 3, Martín Dentesano 0, Matías Steger 2. DT: Emanuel Schiffito.

Parciales: 23-18, 37-31 y 49-46.

Árbitros: Alejandro Araujo, Luciano Menéndez y Juan Ghirimoldi.

Cancha: Malvinas Argentinas.



Fuente: ASB