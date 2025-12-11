En un repleto Malvinas Argentinas, el elenco de Lautaro Pereyra superó 73-62 a Rivadavia Juniors en la tercera final. Pedro Govone y Matías Lazcano fueron los goleadores.,
República del Oeste, de punta a punta, el mejor en el Torneo Oficial U19
República del Oeste le ganó a Rivadavia Juniors por 73-62 en la tercera y decisiva final, y se quedó con el título en el Torneo Oficial U19.
Por Ovación
República del Oeste se alzó con la fase regular al ganar 15 de los 16 partidos que disputó. Totalizó 1332 puntos a favor y recibió 970. En cuartos de final eliminó 2-0 a Colón (104-38 y 93-34).
Ya en semifinales dejó en el camino a Gimnasia 2-0, ganando en su territorio 76-55 y sellando la eliminatoria 88-87 en el Húngaro Crespi.
Arrancó imponiéndose en la primera final 69-67, perdió el segundo 84-74 para concretar la vuelta olímpica por 73 a 62 ante sus fanáticos.
Síntesis República-Rivadavia
REPÚBLICA 73: Vicente Estrubia 11, Agustín Ríos 12, Santiago Grosso 11, Matías Lazcano 16, Marcos Manattini 0 (FI) Joaquín Brossard 2, Pedro Govone 17, Juan Sosa 0, Bautista Porporatto 4. DT: Lautaro Pereyra.
RIVADAVIA 62: Marco Peralta 11, Lucas Fernández 6, Agustín Masino 8, Francisco Dupont 13, Juan Mantovani 19 (FI) Tadeo Ballina 3, Martín Dentesano 0, Matías Steger 2. DT: Emanuel Schiffito.
Parciales: 23-18, 37-31 y 49-46.
Árbitros: Alejandro Araujo, Luciano Menéndez y Juan Ghirimoldi.
Cancha: Malvinas Argentinas.
Fuente: ASB