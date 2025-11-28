Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

República del Oeste quedó muy cerca de regresar al Oficial

República del Oeste venció de visitante a Alumni (LP) por 66 a 58 y se ilusiona con cerrar la serie en su casa y plasmar el ascenso al Oficial

28 de noviembre 2025 · 19:40hs
En la otra llave semifinal por la zona A2 del Torneo Oficial 2025, República del Oeste (1) venció en condición de visitante a Alumni (Laguna Paiva) (0) por 66 a 58, resultado que le permite poder cerrar la serie en su casa y plasmar el ascenso.

• LEER MÁS: Colón (SJ) y CUST A mantuvieron la categoría en el Oficial Prefederal

ALUMNI 56: Luciano Torren 1, Alvaro Motura 19, Federico Arnodo 4, Gianluca Simonella 7, Nicolás Fernández 8 (FI) Iván Bulacio 4, Bautista González 1, Claudio Maldonado 2, Eric Bulacio 10. DT: Héctor Aldaz.

REPÚBLICA 68: Tomás Govone 12, Marcos Lescano 3, Alejo Bieler 12, Pablo Grismado 6, Enzo Pitano 4 (FI) Gerónimo Pereyra 0, Francisco Neme 6, Agustín Ríos 10, Bautista Grosso 3, Guido Piovano 12. DT: Lautaro Pereyra.

Parciales: 15-19. 28-37 y 39-55.

Árbitros: Alejandro Araujo, Sergio Quinteros y José Rodríguez.

Cancha: Malvinas Argentinas.

Triunfo de Almagro B por el Hexagonal reclasificatorio

Los esperancinos comenzaron de buena manera el mini certamen que le dará la ubicación final a seis elencos de la zona A2 del certamen Oficial 2025.

TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - RECLASIFICACIÓN - FECHA 1

Miércoles 26 de noviembre

Macabi 63 (Emiliano Fabrissin 25) - UNL 68 (Franco Pérez 16)

Kimberley 63 - CUST B 61 (susp. a -33''6 del epílogo)

Jueves 27 de noviembre

Almagro B 82 (Juan Meneghello 19) - Santa Rosa 66 (Leandro Sasia 21)

Oficial República del Oeste Alumni
