República del Oeste se coronó campeón del Clausura Femenino

República del Oeste venció en la tercera final a Alma Juniors por 51-41 y se quedó con el título en el Clausura Femenino que organiza la ASB.

6 de diciembre 2025 · 09:14hs
República del Oeste cosechó su segundo título oficial en rama femenina categoría Mayores, al vencer en la tercera final a Alma Juniors por 51 a 41, después de estar abajo por seis unidades al inicio del último cuarto.

image

Con mucha garra y las apariciones de Maite Orbelli e Irina Aballay, el elenco de Carlos Baldi lo dio vuelta para desatar el festejo en barrio Roma.

REPÚBLICA 51: Julia García 0, Irina Aballay 16, Camila Folmer 0, Sofía García 3, Maite Orbelli 17 (FI) Joaquina Bonneau 3, Juana Alliot 1, Brisa Gigena 0, Sol Tosetto 0, Martina Orbelli 3, Emilia Brodsky 2, Martina Spies 6. DT: Carlos Baldi.

ALMA JUNIORS 41: Malena Baum 7, Jazmín Mottier 0, Ximena Casse 12, Sabrina Mottier 4, Sofía Descalzo 4 (FI) Virginia Ruiz 5, Julia Gaggiamo 0, Mía Andereggen 6, Milagros Muller 1, Magdalena Brega 2. DT: Sebastián Gaztambide.

Parciales: 9-12, 24-22 y 33-30.

Árbitros: Luciano Menéndez, Agustín Kinsvater y Brian Pérez.

Cancha: Malvinas Argentinas.

Fuente: ASB

República del Oeste Clausura femenino Alma Juniors
