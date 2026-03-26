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Revelan chats atribuidos al árbitro Fernando Espinoza con Beacon y crece el escándalo en AFA

La difusión y la aparición de Fernando Espinoza se da en medio de una investigación judicial más amplia sobre conversaciones extraídas del celular del excolaborador de Pablo Toviggino.

Ovación

Por Ovación

26 de marzo 2026 · 07:41hs
Revelan chats atribuidos al árbitro Fernando Espinoza con Beacon y crece el escándalo en AFA

En las últimas horas se conocieron nuevos chats atribuidos a Juan Pablo Beacon y al árbitro Fernando Espinoza, en un nuevo capítulo del escándalo que golpea al arbitraje argentino y vuelve a salpicar a la estructura de la AFA.

El material fue revelado en LN+ y, según lo difundido, aludiría a una jugada del partido que Racing y Arsenal disputaron en 2021.

La aparición de esos mensajes se produjo mientras la Justicia investiga una serie de conversaciones que habrían sido extraídas del celular de Beacon, ex mano derecha de Pablo Toviggino.

El material quedó en manos del juez federal Luis Armella y de la fiscal Cecilia Incardona, y dentro de ese expediente también figuran referencias al presunto reparto de dinero en “sobres” destinados a árbitros, con menciones al director nacional de arbitraje, Federico Beligoy.

El caso se amplió luego de que, días atrás, también se difundieran supuestos chats entre Beacon y el árbitro Luis Lobo Medina por el partido entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero, correspondiente a la Primera Nacional de 2021.

Esa revelación había encendido una fuerte polémica por un presunto arreglo vinculado a fallos arbitrales y pagos en efectivo.

Arsenal-Racing, el partido de la polémica con Fernando Espinoza

El encuentro mencionado en los nuevos mensajes sería el que Arsenal le ganó 2-1 a Racing el 18 de abril de 2021, por la Copa de la Liga Profesional, con Fernando Espinoza como árbitro principal. Ese antecedente quedó ahora nuevamente bajo la lupa a partir de la filtración del material que se atribuye a Beacon.

Por el momento, no trascendió una validación judicial específica sobre el contenido completo de los chats atribuidos a Espinoza, por lo que la difusión pública se inscribe dentro de una investigación más amplia sobre presuntas maniobras irregulares en el fútbol argentino. Aun así, la aparición de nuevos intercambios volvió a profundizar las sospechas sobre el sistema arbitral y su vínculo con dirigentes cercanos al poder de la AFA.

Fernando Espinoza AFA Pablo Toviggino
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