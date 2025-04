Revés para Colapinto: Doohan aseguró que está listo para el Gran Premio de Bahréin

En Suzuka, Doohan finalizó decimoquinto tras largar desde el decimonoveno puesto y mostró signos de malestar evidentes al término de la carrera. Incluso, necesitó la asistencia de Esteban Ocon, piloto de Haas, y de un ingeniero del equipo francés para abandonar su monoplaza, situación que podría haberle ocasionado sanciones.

A pesar de las dificultades físicas que enfrentó ese fin de semana, el australiano confesó: "El sábado me dolía y el domingo fue peor. Me molestó desde el principio de la carrera, no necesariamente hasta el final, porque la adrenalina te ayuda un poco".

Sin embargo, Doohan despejó toda duda sobre su estado actual: "Me siento al 100 por ciento, no tengo ningún problema. Estoy en condiciones de competir".

Además, se mostró optimista: "Tengo muchas ganas de tener un fin de semana limpio, de ponerlo todo en orden. Tenemos la oportunidad perfecta para volver a disfrutar un fin de semana completo de carreras".

Por ahora, Alpine se encuentra en la última posición del Campeonato de Constructores, sin puntos acumulados.

A pesar de ello, Oliver Oakes, jefe del equipo, brindó su respaldo tanto a Doohan como a Pierre Gasly, destacando el trabajo del australiano: "Jack está trabajando bien. Sabemos que hay un poco de descontento por su posición, pero él permanece tranquilo y está centrado en sí mismo. Estamos satisfechos".

Colapinto tendrá que esperar para su regreso a la F1 en Alpine

Los rumores sobre una posible convocatoria del argentino Franco Colapinto para reemplazar a Doohan tras su incidente en Japón fueron finalmente descartados ya que Alpine confirmó que el joven piloto no formará parte del Gran Premio de Bahréin, ni siquiera como reserva.

En lugar de viajar al circuito, Colapinto permanecerá en la fábrica de Enstone, Inglaterra, trabajando en el simulador para contribuir al desarrollo de los autos de Doohan y Gasly.

El pilarense de 21 años retomará su rol de piloto reserva en el Gran Premio de Arabia Saudita, programado del 18 al 20 de abril, mismo puesto que ocupó en las primeras fechas de la temporada en Australia y China.

En cuanto a los suplentes, Alpine ha optado por rotar a sus pilotos. Mientras que en Japón el local Ryo Hirakawa fue el encargado de participar en la primera práctica libre, en Bahréin será el turno del estonio Paul Aron, ex rival de Colapinto en la Fórmula 2.