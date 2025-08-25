Riestra busca defender su fortaleza de local ante Sarmiento

Deportivo Riestra será local de Sarmiento, a partir de las 15, en el Guillermo Laza, en un partido de necesitados, en el marco de la fecha 6.

Deportivo Riestra y Sarmiento de Junín chocan este lunes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 15 horas de Argentina en el Estadio Guillermo Laza. Se podrá ver por ESPN Premium y TNT Sports.

Los dos equipos llegan con inicios irregulares en el certamen, aunque el dueño de casa se encuentra en puestos de playoffs.

Probables formaciones de Deportivo Riestra vs Sarmiento de Junín

Deportivo Riestra: Ignacio Arce, Rodrigo Sayavedra, Rodrigo Gallo, Cristian Paz, Facundo Miño, Yonatan Goitía, Leonardo Landriel, Milton Céliz, Nicolás Sansotre, Antony Alonso Espinoza, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Sarmiento de Junín: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.