Uno Santa Fe | Ovación | Riestra

Riestra busca defender su fortaleza de local ante Sarmiento

Deportivo Riestra será local de Sarmiento, a partir de las 15, en el Guillermo Laza, en un partido de necesitados, en el marco de la fecha 6.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2025 · 07:07hs
Riestra busca defender su fortaleza de local ante Sarmiento

Deportivo Riestra y Sarmiento de Junín chocan este lunes en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 15 horas de Argentina en el Estadio Guillermo Laza. Se podrá ver por ESPN Premium y TNT Sports.

Los dos equipos llegan con inicios irregulares en el certamen, aunque el dueño de casa se encuentra en puestos de playoffs.

Probables formaciones de Deportivo Riestra vs Sarmiento de Junín

Deportivo Riestra: Ignacio Arce, Rodrigo Sayavedra, Rodrigo Gallo, Cristian Paz, Facundo Miño, Yonatan Goitía, Leonardo Landriel, Milton Céliz, Nicolás Sansotre, Antony Alonso Espinoza, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Sarmiento de Junín: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.

Riestra Sarmiento Apertura
Noticias relacionadas
En el predio Nery Pumpido se dejó inaugurada la iluminación de la cancha Pedro Pablo Pasculli.

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se disputaron los ocho juegos correspondientes a los Octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

arroyo leyes y union y progreso mandan en sus zonas en el promocional

Arroyo Leyes y Unión y Progreso mandan en sus zonas en el Promocional

femenino: gimnasia vencio a republica en el inicio del clausura

Femenino: Gimnasia venció a República en el inicio del Clausura

Lo último

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Último Momento
Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Ovación
Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Video: Escandaloso final en la derrota de Argentina ante Dominicana por la AmeriCup

Video: Escandaloso final en la derrota de Argentina ante Dominicana por la AmeriCup

Policiales
Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"