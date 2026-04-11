Riestra choca contra Instituto necesitado de ganar para salir del pozo

Deportivo Riestra e Instituto se enfrentarán, desde las 15, en el Estadio Guillermo Laza por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026

Deportivo Riestra e Instituto se enfrentarán este sábado en el Estadio Guillermo Laza por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El Malevo, que todavía no ganó en el campeonato, viene de hacer su histórico debut en la Copa Sudamericana y el próximo martes visitará a Gremio en el Arena do Grêmio.

El encuentro se jugará desde las 15, con arbitraje de Nazareno Arasa y en el VAR lo acompañará Germán Delfino. La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium.

Riestra es uno de los peores equipos del campeonato y los números así lo demuestran:en las 12 fechas disputadas no ganó ningún partido, empató siete y perdió cinco.

La última derrota por 2-0 contra Unión desencadenó en la salida de Gustavo Benítez como entrenador, pero rápidamente Guillermo Duró asumió como su reemplazante.

El nuevo DT tuvo la difícil tarea de debutar por la Copa Sudamericana ante Palestino como local, usando el estadio de San Lorenzo, donde Riestra empató sin goles en su debut absoluto en torneos internacionales.

A su vez,el próximo martes tendrá el partido más importante de su historia visitando a Gremio, tricampeón de la Copa Libertadores, en Porto Alegre.

Por su parte, Instituto consiguió cierta estabilidad desde la llegada de Diego Flores al banco de suplentes y ganó cinco de los nueve partidos que dirigió.

La fecha pasada se impuso 2-0 ante Defensa y Justicia y le sacó el invicto en el Apertura, y el fin de semana pasado se metió en 16avos de final de la Copa Argentina tras derrotar 2-0 a Atlanta.

Con 14 puntos, la Gloria marcha 11° en la Zona A y está a tres puntos de la clasificación a playoffs, por lo que deberá aprovechar que Riestra tiene la mente puesta en la Sudamericana para meterse de lleno en la pelea por un lugar en los octavos de final.

Probables formaciones de Riestra e Instituto

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Randazzo, Rodrigo Gallo; Nicolás Sansotre, Pablo Daniel Monje, Nicólas Watson, Jonatan Goitía; Gabriel Obredor, Antony Alonso, Mauro Smarra. DT: Guillermo Duró.

Instituto: Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Nicolas Guerra, Alex Luna, Jhon Cordoba. DT: Diego Flores.

Hora: 15.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: Guillermo Laza.

TV: TNT Sports Premium.