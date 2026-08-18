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Riestra le ganó por penales a Gimnasia y avanzó de ronda en la Copa Argentina

Fue por 4 a 2 en la definición tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos y jugará en cuartos de final.

Ovación

Por Ovación

18 de agosto 2026 · 19:41hs
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Riestra le ganó por penales a Gimnasia y avanzó de ronda en la Copa Argentina

Deportivo Riestra eliminó a Gimnasia La Plata por 4-2 en los penales, luego del empate 1-1 en los 90 minutos, y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El partido se disputó en el estadio Tito Tomaghello, en Florencio Varela, donde el equipo dirigido por Guillermo Duró logró imponerse tras una definición cargada de tensión.

Riestra comenzó mejor y avisó a los siete minutos, cuando Ángel Stringa ganó de cabeza y obligó a Harlen Castillo a despejar al córner.

Gimnasia volvió a complicarse por un error de Alexis Steimbach, que se patinó en la salida, aunque Nicolás Benegas no pudo aprovechar la ocasión.

A los 25 minutos, Benegas había marcado tras una jugada de Stringa y Gabriel Obredor, pero el VAR anuló el tanto.

La revancha llegó a los 38: Ignacio Miramón perdió la pelota, Mariano Bracamonte envió el centro y Benegas apareció de cabeza para poner el 1-0.

En el segundo tiempo, Gimnasia reaccionó y alcanzó la igualdad a los ocho minutos. Nacho Fernández lanzó un centro que encontró a Mateo Seoane, quien definió con potencia frente a Marino Arzamendia.

Poco después, Juan Cortazzo convirtió para el Lobo, pero el gol fue anulado por posición adelantada.

El conjunto platense tuvo chances para ganar, pero Agustín Auzmendi desperdició un cabezazo en soledad y, sobre el cierre, Augusto Max fue expulsado con roja directa.

En Riestra, Castillo volvió a ser determinante con una doble atajada ante Tomás González.

Riestra, con mejor puntería que Gimnasia en Copa Argentina

En los penales, Gimnasia convirtió por intermedio de Nacho Fernández, Lucas Janson y Tomás González, mientras que Auzmendi falló y Colazo desvió su remate.

Riestra fue efectivo con Benegas, Facundo Miño y Milton Céliz, además de aprovechar el penal decisivo para sellar el 4-2.

Riestra jugará los cuartos de final ante Banfield o Ferrocarril Midland, quienes juegan esta noche.

Riestra Gimnasia Copa Argentina
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