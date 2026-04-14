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Riestra pone a prueba su carácter en Brasil ante un Gremio necesitado

Riestra tendrá una visita de sumo riesgo ante Gremio, a partir de las 19, en el Arena do Grêmio, por la segunda fecha del Grupo F de la Sudamericana.

Ovación

Por Ovación

14 de abril 2026 · 07:54hs
Riestra pone a prueba su carácter en Brasil ante un Gremio necesitado

En un contexto adverso, el Deportivo Riestra afrontará este martes uno de los desafíos más exigentes de su historia reciente cuando visite a Grêmio, por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Arena do Grêmio, con arbitraje del boliviano Gery Vargas y VAR a cargo de Jorge Justiniano. La televisación será por DSports.

Riestra, entre la historia y la urgencia

El equipo dirigido por Guillermo Duró viene de hacer historia con su debut internacional, al empatar 0-0 frente a Palestino. Sin embargo, ese hito no logra disimular el delicado presente futbolístico que atraviesa.

Riestra acumula 11 partidos sin ganar y su presente en el Torneo Apertura es alarmante: marcha último en la Zona A con apenas siete puntos, en una campaña que enciende señales de preocupación.

Un rival con dudas, pero de peso

Del otro lado estará un Gremio que tampoco llega en plenitud. El conjunto brasileño cayó en su estreno ante Montevideo City Torque, resultado que sorprendió en el inicio del grupo.

El equipo que conduce Luís Castro también muestra irregularidad en el Brasileirao, donde se ubica en la mitad de la tabla, lejos del protagonismo que suele tener.

Un partido bisagra

Para Riestra, el encuentro representa mucho más que tres puntos: es la oportunidad de cortar la racha negativa, recuperar confianza y sostener sus aspiraciones en el plano internacional.

La exigencia será máxima, tanto por el rival como por el escenario, pero también puede ser el punto de partida para revertir un presente que, hasta aquí, viene siendo muy cuesta arriba.

Probables formaciones

Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Fabián Balbuena, Walter Kannemann, Caio Paulista; Riquelme Freitas, Erick Noriega, Arthur Melo; José Enamorado, Martin Braithwaite, Tetê. DT: Luís Castro.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Juan Randazzo, Rodrigo Gallo; Nicolás Sansotre, Pablo Daniel Monje, Nicolás Watson, Jonatan Goitía; Mauro Smarra, Gabriel Obredor, Antony Alonso. DT: Guillermo Duró.

Riestra Sudamericana Gremio
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