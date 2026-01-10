River avanza con todo por Maher Carrizo, pero la definición se hace esperar

El extremo Maher Carrizo sumó minutos este sábado por la mañana en el amistoso de Vélez ante Midland mientras River acelera para incorporarlo. El Millonario ofreció cerca de 6 millones de dólares por el 50% de su pase, sin embargo, la definición aún depende del jugador de 19 años, que analiza esperar una propuesta desde Europa.

El interés de River por Carrizo viene madurando desde hace varias semanas, pero en los últimos días tomó un carácter decisivo. La dirigencia de Núñez, encabezada por Stefano Di Carlo en las negociaciones, presentó una propuesta concreta que generó un fuerte impacto en Liniers: el pago al contado por la mitad de los derechos económicos del futbolista, sin cuotas ni pagos diferidos. En un contexto económico delicado para Vélez, esa condición aparece como un factor determinante para que el club vea con muy buenos ojos la transferencia.

A diferencia de mercados anteriores, cuando la postura del Fortín era inflexible y se remitía exclusivamente al valor de la cláusula de rescisión, hoy el escenario es otro. La necesidad de ingresos inmediatos llevó a la dirigencia velezana a mostrarse mucho más receptiva a la oferta de River, al punto de que el acuerdo entre clubes está prácticamente encaminado y no representa el principal obstáculo de la operación.

El foco, entonces, está puesto en la decisión de Carrizo y su entorno. En el fútbol argentino se repite una frase que suele marcar el desenlace de este tipo de negociaciones: “El jugador termina jugando donde quiere”. Y en este caso, esa máxima parece cumplirse al pie de la letra. El extremo zurdo, una de las mayores promesas surgidas de la cantera de Vélez, sabe que su nombre ya circula en el radar de equipos europeos y no descarta aguardar una propuesta desde el Viejo Continente antes de dar el salto.

En Liniers recuerdan un antecedente reciente que genera cierta cautela. El caso de Santino Andino es un ejemplo cercano: River había alcanzado un acuerdo total con Godoy Cruz, pero el delantero terminó priorizando una oferta del Panathinaikos de Grecia, frustrando su llegada a Núñez. Esa experiencia explica por qué, pese al optimismo, en el Millonario prefieren no dar nada por cerrado hasta contar con la aceptación definitiva del jugador.

Mientras tanto, Carrizo continúa entrenándose y jugando con Vélez con absoluta normalidad, cumpliendo con su contrato y sumando minutos en la pretemporada. En River interpretan esta situación como una señal de profesionalismo y mantienen la expectativa de que el proyecto deportivo pueda inclinar la balanza. En Núñez confían en que la posibilidad de competir por títulos, la vidriera internacional y el crecimiento que ofrece el club resulten argumentos de peso para seducir al futbolista.

Otro punto clave en esta etapa es el cambio de representación. Carrizo comenzó a trabajar recientemente con el agente Augusto Paraja, con quien analiza cada escenario posible y define los próximos pasos de su carrera. En ese contexto, la banda de Núñez intenta avanzar sin presiones públicas, pero con la intención clara de cerrar la operación en el corto plazo para evitar que la negociación se estire y se transforme en una nueva novela del mercado de pases.

Por ahora, el pase sigue abierto. Vélez y River hicieron su parte y dejaron encaminado el acuerdo institucional. La pelota, como tantas veces, quedó del lado del jugador. Y mientras en Núñez aguardan una respuesta positiva, Carrizo evalúa con calma una decisión que puede marcar un antes y un después en su carrera profesional.