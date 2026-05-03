Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón pasó del puntaje ideal, a una racha negativa que no le permite recuperar el liderazgo

Colón que venía de sumar tres victorias consecutivas y era puntero de la Zona A, pasó a cosechar tres partidos sin triunfos y a relegar el liderazgo

Ovación

Por Ovación

3 de mayo 2026 · 11:32hs
Colón suma tres partidos sin ganar.

@clublosandes

Colón suma tres partidos sin ganar.

El andar irregular de Colón en el Torneo de la Primera Nacional no le permite ser el líder de la Zona A. Y es que el Sabalero pasó de alcanzar una racha con puntaje ideal, a sumar muy poco en las últimas tres fechas.

Colón perdió eficacia

Cuando el Rojinegro venció a Racing de Córdoba por 1-0, quedó puntero en la Zona A con 17 puntos y tres de ventaja por sobre Deportivo Morón que era el escolta con 14 unidades.

Antes de ese triunfo, Colón había vencido como visitante a Patronato por 2-0 y como local había goleado a San Miguel 3-0, cosechando tres victorias al hilo y sin goles en contra.

Sin embargo, esa racha positiva se cortó con la derrota ante Deportivo Morón por 2-0 que hizo que Colón quedara segundo por diferencia de gol y el Gallo sea el líder.

LEER MÁS: Ezequiel Medrán: "Colón mereció más, pero este es el camino"

Luego llegaría el empate ante Godoy Cruz 0-0 y como Morón venció a Racing de Córdoba 2-1, el equipo que dirige Walter Otta le sacó dos puntos de ventaja al Sabalero.

Y con el empate 1-1 ante Los Andes, el elenco que conduce Ezequiel Medrán no logró recuperar el liderazgo y tiene un punto menos que Deportivo Morón, quien este domingo visita a Godoy Cruz.

Así las cosas, Colón pasó de sumar nueve sobre nueve, a cosechar apenas dos puntos sobre los últimos nueve en disputa y esa irregularidad no le permitió volver a estar en la cima de la Zona A.

Colón racha liderazgo
Noticias relacionadas
zamora, el arbitro para un duelo caliente: como le fue a colon con el juez ante los andes

Zamora, el árbitro para un duelo caliente: cómo le fue a Colón con el juez ante Los Andes

colon pone a prueba su caracter en un duelo trascendental ante los andes

Colón pone a prueba su carácter en un duelo trascendental ante Los Andes

colon y una senal que preocupa: otra vez sin presencia de inferiores en el equipo titular

Colón y una señal que preocupa: otra vez sin presencia de inferiores en el equipo titular

Federico Rasmussen es el único jugador de Colón que sumó todos los minutos en el campeonato.

Colón tiene en Federico Rasmussen al abanderado de la regularidad

Lo último

El dato positivo con el que Unión cerró la etapa regular de la competencia

El dato positivo con el que Unión cerró la etapa regular de la competencia

Adepa insta a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico

Adepa insta a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico

Colón pasó del puntaje ideal, a una racha negativa que no le permite recuperar el liderazgo

Colón pasó del puntaje ideal, a una racha negativa que no le permite recuperar el liderazgo

Último Momento
El dato positivo con el que Unión cerró la etapa regular de la competencia

El dato positivo con el que Unión cerró la etapa regular de la competencia

Adepa insta a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico

Adepa insta a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico

Colón pasó del puntaje ideal, a una racha negativa que no le permite recuperar el liderazgo

Colón pasó del puntaje ideal, a una racha negativa que no le permite recuperar el liderazgo

Deuda de los hogares: por qué los bancos y las fintech se pelean por una torta cada vez más chica

Deuda de los hogares: por qué los bancos y las fintech se pelean por una torta cada vez más chica

Sunchales: la policía detuvo a una vendedora de drogas en B° Alberdi y secuestraron cocaína y dinero

Sunchales: la policía detuvo a una vendedora de drogas en B° Alberdi y secuestraron cocaína y dinero

Ovación
CRAI y Santa Fe Rugby festejaron en el Top 10 del Regional del Litoral

CRAI y Santa Fe Rugby festejaron en el Top 10 del Regional del Litoral

La Perla ganó en Sauce Viejo y es el único líder del José Luis Burtovoy

La Perla ganó en Sauce Viejo y es el único líder del José Luis Burtovoy

Santa Fe FC empató pero conservó la punta del ascenso liguista

Santa Fe FC empató pero conservó la punta del ascenso liguista

Madelón: Con estadísticas seríamos campeones, pero la pelota tiene que entrar

Madelón: "Con estadísticas seríamos campeones, pero la pelota tiene que entrar"

La esperanza de Mauro Pittón en Unión: Ojalá el fútbol nos pague con la clasificación

La esperanza de Mauro Pittón en Unión: "Ojalá el fútbol nos pague con la clasificación"

Policiales
Detuvieron a otro integrante de la banda Los Puchinga por privación ilegítima de la libertad

Detuvieron a otro integrante de la banda "Los Puchinga" por privación ilegítima de la libertad

Del templo al casino: detuvieron al presunto ladrón de los 3 millones de la Catedral de Venado Tuerto

Del templo al casino: detuvieron al presunto ladrón de los 3 millones de la Catedral de Venado Tuerto

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo