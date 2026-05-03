El andar irregular de Colón en el Torneo de la Primera Nacional no le permite ser el líder de la Zona A. Y es que el Sabalero pasó de alcanzar una racha con puntaje ideal, a sumar muy poco en las últimas tres fechas.
Colón pasó del puntaje ideal, a una racha negativa que no le permite recuperar el liderazgo
Colón que venía de sumar tres victorias consecutivas y era puntero de la Zona A, pasó a cosechar tres partidos sin triunfos y a relegar el liderazgo
Por Ovación
Colón perdió eficacia
Cuando el Rojinegro venció a Racing de Córdoba por 1-0, quedó puntero en la Zona A con 17 puntos y tres de ventaja por sobre Deportivo Morón que era el escolta con 14 unidades.
Antes de ese triunfo, Colón había vencido como visitante a Patronato por 2-0 y como local había goleado a San Miguel 3-0, cosechando tres victorias al hilo y sin goles en contra.
Sin embargo, esa racha positiva se cortó con la derrota ante Deportivo Morón por 2-0 que hizo que Colón quedara segundo por diferencia de gol y el Gallo sea el líder.
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Luego llegaría el empate ante Godoy Cruz 0-0 y como Morón venció a Racing de Córdoba 2-1, el equipo que dirige Walter Otta le sacó dos puntos de ventaja al Sabalero.
Y con el empate 1-1 ante Los Andes, el elenco que conduce Ezequiel Medrán no logró recuperar el liderazgo y tiene un punto menos que Deportivo Morón, quien este domingo visita a Godoy Cruz.
Así las cosas, Colón pasó de sumar nueve sobre nueve, a cosechar apenas dos puntos sobre los últimos nueve en disputa y esa irregularidad no le permitió volver a estar en la cima de la Zona A.