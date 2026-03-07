Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón analiza intimar a Platense por la cuantiosa deuda de Picco

Platense no le pagó a Colón por la compra y la venta de Leonel Picco, por lo que se analiza accionar ante la falta de compromiso. Marcado malestar

Ovación

Por Ovación

7 de marzo 2026 · 11:23hs
Colón analiza intimar a Platense por la cuantiosa deuda de Picco

@ClubeDoRemo

En Colón hay un tema que sigue generando malestar con Platense por las deudas del pase de Leonel Picco. La situación se transformó en una de las principales preocupaciones del presidente José Alonso, junto con el conflicto de José Neris, que en las últimas horas fue habilitado para jugar en Emelec.

• LEER MÁS: La única duda que tendría Medrán en Colón para jugar contra Acassuso

El problema tiene dos frentes, ya que el Sabalero todavía no recibió la totalidad del dinero de la transferencia al Calamar. Desde la dirigencia aseguran que solo se abonó una pequeña parte del monto y que hay varias cuotas atrasadas. Un dinero que en su momento se esperaba para pagar sueldos y que complicó, por ejemplo, a la gestión anterior.

• LEER MÁS: Colón alista el estreno de su nueva camiseta para la Primera Nacional

Colón presiona a Platense

Pero la historia no termina ahí. Colón también reclama el dinero que le corresponde por el 30% del pase, ya que Picco fue transferido por Platense a Remo FC de Brasil a cambio de 1.800.000 dólares. Se abona en cuotas, pero en Santa Fe quieren tener precisiones con los documentos. Serían para Colón 540.000 dólares, a lo que deben aplicarse los descuentos.

image
Col&oacute;n analiza intimar a Platense por la deuda de Picco.

Colón analiza intimar a Platense por la deuda de Picco.

Lo que más molestia genera es que Platense ya recibió incluso un adelanto económico por parte de Conmebol por su participación en la Copa Libertadores, pero no está en los planes cumplirle a Colón.

• LEER MÁS: Revuelo en redes por el rumor en Colón de un posible cambio en el nombre del estadio

Desde Santa Fe reconocen que en varias oportunidades se realizaron gestiones para intentar cobrar la deuda, aunque la respuesta desde la otra parte suele ser la misma: que existen otras prioridades económicas por atender. En su momento Alonso dijo que el total por recibir del elenco de Vicente López es cerca a los 800.000 dólares. Mientras tanto, el tiempo pasa y el dinero no aparece. Por eso, no se descarta que Colón avance con una intimación para exigir el pago de lo adeudado, teniendo en cuenta que en el fútbol argentino los clubes no se inhiben.

Colón Platense Leonel Picco
Noticias relacionadas
medran busca al reemplazante de marcioni en colon para jugar contra acassuso

Medrán busca al reemplazante de Marcioni en Colón para jugar contra Acassuso

El Pulga tendrá su partido despedida con la camiseta de Colón el 7 de junio en el Brigadier López.

El Pulga cuelga los botines y en junio se despide con la camiseta de Colón

Conrado Ibarra se mostró feliz por el presente suyo y de Colón.

"Hay otra energía en Colón, el equipo está unido y nos hicimos fuertes"

Este miércoles falleció Herman Kaufmann, médico de las inferiores de Colón.

Dolor en el mundo Colón por el fallecimiento de un médico de las inferiores

Lo último

¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: Es un milagro

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: "Es un milagro"

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Último Momento
¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: Es un milagro

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: "Es un milagro"

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Romina Diez apoyó a Universitarios por la Libertad: Vamos a terminar con el adoctrinamiento

Romina Diez apoyó a Universitarios por la Libertad: "Vamos a terminar con el adoctrinamiento"

Conmoción: denuncian que desconocidos ingresaron a una casa, mataron a un gato y lo dejaron colgado de una sombrilla

Conmoción: denuncian que desconocidos ingresaron a una casa, mataron a un gato y lo dejaron colgado de una sombrilla

Ovación
Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

River fue más y Villa Dora volvió a perder en la Liga Argentina Femenina

River fue más y Villa Dora volvió a perder en la Liga Argentina Femenina

Sin lugar en Boca, Lucas Blondel fue presentado en Huracán

Sin lugar en Boca, Lucas Blondel fue presentado en Huracán

En medio de una gravísima crisis, Newells estaría cerca de abrochar un refuerzo

En medio de una gravísima crisis, Newell's estaría cerca de abrochar un refuerzo

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Policiales
Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe