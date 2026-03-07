Colón analiza intimar a Platense por la cuantiosa deuda de Picco

Platense no le pagó a Colón por la compra y la venta de Leonel Picco, por lo que se analiza accionar ante la falta de compromiso. Marcado malestar

En Colón hay un tema que sigue generando malestar con Platense por las deudas del pase de Leonel Picco . La situación se transformó en una de las principales preocupaciones del presidente José Alonso , junto con el conflicto de José Neris , que en las últimas horas fue habilitado para jugar en Emelec .

El problema tiene dos frentes, ya que el Sabalero todavía no recibió la totalidad del dinero de la transferencia al Calamar. Desde la dirigencia aseguran que solo se abonó una pequeña parte del monto y que hay varias cuotas atrasadas. Un dinero que en su momento se esperaba para pagar sueldos y que complicó, por ejemplo, a la gestión anterior.

Colón presiona a Platense

Pero la historia no termina ahí. Colón también reclama el dinero que le corresponde por el 30% del pase, ya que Picco fue transferido por Platense a Remo FC de Brasil a cambio de 1.800.000 dólares. Se abona en cuotas, pero en Santa Fe quieren tener precisiones con los documentos. Serían para Colón 540.000 dólares, a lo que deben aplicarse los descuentos.

image Colón analiza intimar a Platense por la deuda de Picco.

Lo que más molestia genera es que Platense ya recibió incluso un adelanto económico por parte de Conmebol por su participación en la Copa Libertadores, pero no está en los planes cumplirle a Colón.

Desde Santa Fe reconocen que en varias oportunidades se realizaron gestiones para intentar cobrar la deuda, aunque la respuesta desde la otra parte suele ser la misma: que existen otras prioridades económicas por atender. En su momento Alonso dijo que el total por recibir del elenco de Vicente López es cerca a los 800.000 dólares. Mientras tanto, el tiempo pasa y el dinero no aparece. Por eso, no se descarta que Colón avance con una intimación para exigir el pago de lo adeudado, teniendo en cuenta que en el fútbol argentino los clubes no se inhiben.