Uno Santa Fe | Colón | Colón

La única duda que tendría Medrán en Colón para jugar contra Acassuso

El entrenador de Colón, Ezequiel Medrán, deberá hacer al menos una variante obligada para recibir a Acassuso por la fecha 5 de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

7 de marzo 2026 · 10:49hs
La única duda que tendría Medrán en Colón para jugar contra Acassuso

Prensa Colón

Colón atraviesa un fin de semana atípico producto de la huelga en la AFA, que obligó a detener momentáneamente la actividad. Por eso, el plantel retomará los entrenamientos recién el lunes, pensando en el duelo frente a Acassuso por la fecha 5 de la zona A de la Primera Nacional.

• LEER MÁS: Colón alista el estreno de su nueva camiseta para la Primera Nacional

Más allá de la pausa, el entrenador Ezequiel Medrán ya sabe que tendrá que meter mano por el desgarrado Julián Marcioni, que tiene para tres semanas de recuperación junto a Matías Godoy, que venía siendo alternativa. Casi como el jugador número 12, porque siempre entraba.

• LEER MÁS: Revuelo en redes por el rumor en Colón de un posible cambio en el nombre del estadio

¿Quién reemplazará a Marcioni en Colón?

En ese contexto, el principal candidato para ocupar su lugar es Conrado Ibarra. El zurdo convertido en volante pese a debut como lateral izquierdo, sumó puntos en la consideración del cuerpo técnico tras ingresar desde el banco y marcar el gol en el empate frente a Ferro.

• LEER MÁS: La reserva de Colón concentrará en cada cotejo de visitante en el Apertura Proyección

Si finalmente se mete entre los 11 iniciales, Ignacio Lago pasaría a desempeñarse por la derecha. Justamente Nacho evoluciona del problema en el tobillo que lo tenía a maltraer y ya se mueve con mayor normalidad.

Ezequiel medrán

De todos modos, no es la única opción que maneja el DT. También aparecen en carrera Darío Sarmiento y Emanuel Beltrán, quienes podrían ocupar ese lugar en el andarivel derecho. En principio, esa sería la única incógnita en el equipo, ya que el resto de la estructura estaría bastante definida. Aunque tratándose de Medrán, no se descarta que en el transcurso de la semana pueda aparecer alguna sorpresa más antes del cruce ante Acassuso.

Colón Ezequiel Medrán Acassuso
Noticias relacionadas
medran busca al reemplazante de marcioni en colon para jugar contra acassuso

Medrán busca al reemplazante de Marcioni en Colón para jugar contra Acassuso

El Pulga tendrá su partido despedida con la camiseta de Colón el 7 de junio en el Brigadier López.

El Pulga cuelga los botines y en junio se despide con la camiseta de Colón

Conrado Ibarra se mostró feliz por el presente suyo y de Colón.

"Hay otra energía en Colón, el equipo está unido y nos hicimos fuertes"

Este miércoles falleció Herman Kaufmann, médico de las inferiores de Colón.

Dolor en el mundo Colón por el fallecimiento de un médico de las inferiores

Lo último

¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: Es un milagro

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: "Es un milagro"

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Último Momento
¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: Es un milagro

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: "Es un milagro"

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Romina Diez apoyó a Universitarios por la Libertad: Vamos a terminar con el adoctrinamiento

Romina Diez apoyó a Universitarios por la Libertad: "Vamos a terminar con el adoctrinamiento"

Conmoción: denuncian que desconocidos ingresaron a una casa, mataron a un gato y lo dejaron colgado de una sombrilla

Conmoción: denuncian que desconocidos ingresaron a una casa, mataron a un gato y lo dejaron colgado de una sombrilla

Ovación
Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

River fue más y Villa Dora volvió a perder en la Liga Argentina Femenina

River fue más y Villa Dora volvió a perder en la Liga Argentina Femenina

Sin lugar en Boca, Lucas Blondel fue presentado en Huracán

Sin lugar en Boca, Lucas Blondel fue presentado en Huracán

En medio de una gravísima crisis, Newells estaría cerca de abrochar un refuerzo

En medio de una gravísima crisis, Newell's estaría cerca de abrochar un refuerzo

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Policiales
Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe