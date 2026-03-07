La única duda que tendría Medrán en Colón para jugar contra Acassuso

El entrenador de Colón, Ezequiel Medrán, deberá hacer al menos una variante obligada para recibir a Acassuso por la fecha 5 de la Primera Nacional

Colón atraviesa un fin de semana atípico producto de la huelga en la AFA , que obligó a detener momentáneamente la actividad. Por eso, el plantel retomará los entrenamientos recién el lunes, pensando en el duelo frente a Acassuso por la fecha 5 de la zona A de la Primera Nacional.

Más allá de la pausa, el entrenador Ezequiel Medrán ya sabe que tendrá que meter mano por el desgarrado Julián Marcioni, que tiene para tres semanas de recuperación junto a Matías Godoy, que venía siendo alternativa. Casi como el jugador número 12, porque siempre entraba.

¿Quién reemplazará a Marcioni en Colón?

En ese contexto, el principal candidato para ocupar su lugar es Conrado Ibarra. El zurdo convertido en volante pese a debut como lateral izquierdo, sumó puntos en la consideración del cuerpo técnico tras ingresar desde el banco y marcar el gol en el empate frente a Ferro.

Si finalmente se mete entre los 11 iniciales, Ignacio Lago pasaría a desempeñarse por la derecha. Justamente Nacho evoluciona del problema en el tobillo que lo tenía a maltraer y ya se mueve con mayor normalidad.

Ezequiel medrán Prensa Colón

De todos modos, no es la única opción que maneja el DT. También aparecen en carrera Darío Sarmiento y Emanuel Beltrán, quienes podrían ocupar ese lugar en el andarivel derecho. En principio, esa sería la única incógnita en el equipo, ya que el resto de la estructura estaría bastante definida. Aunque tratándose de Medrán, no se descarta que en el transcurso de la semana pueda aparecer alguna sorpresa más antes del cruce ante Acassuso.