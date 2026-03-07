Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón, con el camino libre para repetir los 11 de Unión ante Independiente

Con Maizon Rodríguez recuperado, Leonardo Madelón tiene el panorama claro para sostener la base de Unión en la visita a Independiente de la fecha 10

7 de marzo 2026 · 10:23hs
7 de marzo 2026 · 10:23hs

En Unión ya se empieza a delinear el plan para visitar el martes a Independiente, desde las 19.15, por la fecha 10 de la zona A del Torneo Apertura. Todo indica que el entrenador Leonardo Madelón apostararía por sostener la base de los últimos encuentros. No es para menos, ya que hubo tres victorias en fila.

• LEER MÁS: Lucas Meuli será el segundo arquero de Unión ante la lesión de Federico Gomes Gerth

La principal incógnita en la semana pasaba por la condición física de Maizon Rodríguez, quien había sufrido un esguince de tobillo en Córdoba. Sin embargo, el defensor trabaja con normalidad junto al resto del grupo y, de no mediar inconvenientes, será titular.

• LEER MÁS: Zurbriggen: "Es díficil incorporar para Unión y tuvimos el imprevisto del arquero, pero se analiza"

Con ese panorama, el DT rojiblanco tiene el camino despejado para repetir los 11 que salieron a la cancha en los dos partidos anteriores frente a Sarmiento (triunfo 3-1) e Instituto (2-1).

Maizon Rodríguez está recuperado en Unión.

Las modificaciones podrían aparecer más bien en la lista de convocados. En ese sentido, Nicolás Palavecino ya se encuentra listo y tiene chances de volver a estar entre los citados. En tanto, habrá que esperar por la evolución de Agustín Colazo para saber si también puede meterse en la nómina.

• LEER MÁS: Unión lanzó la venta del bono extra para el partido ante Boca de la fecha 11

El plantel continuará con los entrenamientos en Santa Fe hasta el lunes por la mañana y, luego del almuerzo, se dará el viaje rumbo a Capital Federal, donde quedará concentrada a la espera del duelo ante el Rojo en Avellaneda.

