La dirigencia de Unión hace un esfuerzo para que el plantel viaje en avión a Mendoza

Mientras aguarda el levantamiento de las inhibiciones para contar con los refuerzos, Unión también trabaja en la logística para visitar a Gimnasia de Mendoza

En Unión no solo hay movimientos en torno al mercado de pases. A pocos días del compromiso frente a Gimnasia de Mendoza , la dirigencia también avanza en la organización del traslado del plantel, con la intención de darle al cuerpo técnico las mejores condiciones.

El equipo de Leonardo Madelón visitará al Lobo el próximo sábado, desde las 15.30, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura, y la planificación contempla que la delegación viaje en avión el viernes por la tarde, una vez finalizado el último entrenamiento en el predio.

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Un nuevo esfuerzo económico en Unión

La logística es coordinada entre la dirigencia y el director deportivo, Santiago Zurbriggen, quien trabaja en los detalles para concretar un traslado que permita optimizar los tiempos y evitar el desgaste que supone un viaje de varias horas por vía terrestre. La decisión implica un esfuerzo económico para el club, pero el objetivo es que el plantel llegue con el mayor descanso posible y pueda aprovechar al máximo la preparación realizada durante la semana.

El plantel de Unión de viajaría a Mendoza en avión. Prensa Unión

En paralelo, la expectativa sigue centrada en el levantamiento de las inhibiciones que pesan sobre la institución. La dirigencia confía en resolver esa situación en las próximas horas para que Madelón pueda disponer de las incorporaciones en el compromiso frente al conjunto mendocino.

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Así, mientras espera novedades en el plano administrativo, Unión también apuesta a cuidar cada detalle de la planificación. El viaje en avión aparece como una muestra de esa intención de llegar en las mejores condiciones a un encuentro que puede ser importante para empezar a consolidar el equipo en el campeonato.