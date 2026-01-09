River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

La dirigencia de River avanzó a fondo y puso sobre la mesa 6.5 millones de dólares por el 50% del pase del delantero Maher Carrizo

El interés de River por Maher Carrizo volvió a reflotarse en este mercado de pases y rápidamente pasó a convertirse en una posibilidad concreta que ilusiona en Núñez. Desde la dirigencia, encabezada por Stefano Di Carlo, enviaron una oferta de 6.500.000 dólares a Vélez por el 50% del pase del extremo y reina el optimismo.

El escenario cambió de manera considerable en relación con los contactos que hubo en la ventana de mediados de 2025 y hoy le juega a favor al Millonario por varios factores. El primero es que, mientras afrontará la Copa Sudamericana, el Fortín quedó al margen de las competencias continentales, una situación que obliga a revisar posturas puertas adentro. En Liniers, la necesidad económica empieza a pesar y abre una ventana que antes parecía cerrada.

La segunda cuestión que favorece la continuidad de la operación es que, en esta oportunidad, River apuesta por Carrizo con fondos propios y sin el respaldo del City Group, entidad inversora privada con la que se había aliado en su momento para intentar contratar al punta de 19 años, sin éxito.

Es decir, más allá de la onerosa propuesta que puso sobre la mesa, el hecho de dejarle a Vélez la mitad de la ficha de una de sus joyas -con la proyección que tiene y la chance concreta de una futura venta- alimenta las posibilidades de que en las oficinas del José Amalfitani haya mayor flexibilidad para negociar. Vale recordar que anteriormente se plantaban en la cláusula de rescisión de 16 millones de dólares como única vía de salida.

Carrizo ya dio el visto bueno y River incluso avanzó en el acuerdo de su contrato, pero hay un asterisco que le agrega suspenso a la esperanza de Marcelo Gallardo de sumar a su cuarto refuerzo: una posible oferta desde Europa aparece como la principal amenaza. La prioridad para el jugador y su entorno sigue siendo el Viejo Continente.