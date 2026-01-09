Uno Santa Fe | Ovación | River

River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

La dirigencia de River avanzó a fondo y puso sobre la mesa 6.5 millones de dólares por el 50% del pase del delantero Maher Carrizo

9 de enero 2026 · 11:22hs
River acelera para contratar a Maher Carrizo.

River acelera para contratar a Maher Carrizo.

El interés de River por Maher Carrizo volvió a reflotarse en este mercado de pases y rápidamente pasó a convertirse en una posibilidad concreta que ilusiona en Núñez. Desde la dirigencia, encabezada por Stefano Di Carlo, enviaron una oferta de 6.500.000 dólares a Vélez por el 50% del pase del extremo y reina el optimismo.

River acelera por Carrizo

El escenario cambió de manera considerable en relación con los contactos que hubo en la ventana de mediados de 2025 y hoy le juega a favor al Millonario por varios factores. El primero es que, mientras afrontará la Copa Sudamericana, el Fortín quedó al margen de las competencias continentales, una situación que obliga a revisar posturas puertas adentro. En Liniers, la necesidad económica empieza a pesar y abre una ventana que antes parecía cerrada.

La segunda cuestión que favorece la continuidad de la operación es que, en esta oportunidad, River apuesta por Carrizo con fondos propios y sin el respaldo del City Group, entidad inversora privada con la que se había aliado en su momento para intentar contratar al punta de 19 años, sin éxito.

Es decir, más allá de la onerosa propuesta que puso sobre la mesa, el hecho de dejarle a Vélez la mitad de la ficha de una de sus joyas -con la proyección que tiene y la chance concreta de una futura venta- alimenta las posibilidades de que en las oficinas del José Amalfitani haya mayor flexibilidad para negociar. Vale recordar que anteriormente se plantaban en la cláusula de rescisión de 16 millones de dólares como única vía de salida.

Carrizo ya dio el visto bueno y River incluso avanzó en el acuerdo de su contrato, pero hay un asterisco que le agrega suspenso a la esperanza de Marcelo Gallardo de sumar a su cuarto refuerzo: una posible oferta desde Europa aparece como la principal amenaza. La prioridad para el jugador y su entorno sigue siendo el Viejo Continente.

River Maher Carrizo Vélez
Noticias relacionadas
El plantel de River viaja este viernes a Neuquén.

River viaja a Neuquén para iniciar la parte física de la pretemporada

¿regreso? gallardo evalua sumar a barovero en river

¿Regreso? Gallardo evalúa sumar a Barovero en River

ante el freno por santino andino, di carlo activo un plan b y river sondeo a benjamin dominguez

Ante el freno por Santino Andino, Di Carlo activó un plan B y River sondeó a Benjamín Domínguez

talleres avanzo con una propuesta formal por nicolas tripichio y san lorenzo analiza el escenario

Talleres avanzó con una propuesta formal por Nicolás Tripichio y San Lorenzo analiza el escenario

Lo último

Unión ajusta el plantel: Corvalán, Ratotti, Díaz y Roldán, fuera de la gira

Unión ajusta el plantel: Corvalán, Ratotti, Díaz y Roldán, fuera de la gira

De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

La Municipalidad intensifica trabajos de desobstrucción de desagües ante el alerta meteorológico vigente

La Municipalidad intensifica trabajos de desobstrucción de desagües ante el alerta meteorológico vigente

Último Momento
Unión ajusta el plantel: Corvalán, Ratotti, Díaz y Roldán, fuera de la gira

Unión ajusta el plantel: Corvalán, Ratotti, Díaz y Roldán, fuera de la gira

De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

La Municipalidad intensifica trabajos de desobstrucción de desagües ante el alerta meteorológico vigente

La Municipalidad intensifica trabajos de desobstrucción de desagües ante el alerta meteorológico vigente

Madelón apuesta a la cantera: cinco juveniles de Unión viajan a Uruguay para la pretemporada

Madelón apuesta a la cantera: cinco juveniles de Unión viajan a Uruguay para la pretemporada

Talleres avanzó con una propuesta formal por Nicolás Tripichio y San Lorenzo analiza el escenario

Talleres avanzó con una propuesta formal por Nicolás Tripichio y San Lorenzo analiza el escenario

Ovación
Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Pese a las ofertas que llegaron, Unión definió la continuidad de Diego Díaz

Pese a las ofertas que llegaron, Unión definió la continuidad de Diego Díaz

Se pone en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóleibol

Se pone en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóleibol

Tobías Pitbull Reyes tendrá su gran oportunidad eliminatoria

Tobías Pitbull Reyes tendrá su gran oportunidad eliminatoria

Enzo Roldán volvió a Unión, pero Madelón no lo tendrá en cuenta

Enzo Roldán volvió a Unión, pero Madelón no lo tendrá en cuenta

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"