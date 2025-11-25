River podría limpiar hasta 10 jugadores tras un año sin títulos

Uno Santa Fe | Ovación | River

25 de noviembre 2025 · 18:20hs
Tras la eliminación en los playoffs del Torneo Clausura 2025 por 3-2 frente a Racing, River podría desprenderse de diez jugadores de cara a la próxima temporada. El listado está encabezado por cuatro que integraron el plantel campeón de la Libertadores: Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez.

En cuanto a las salidas más esperadas, el centrodelantero colombiano Miguel Ángel Borja también concluirá su vínculo y la institución no tiene previsto ofrecerle una renovación. Además, el defensor Paulo Díaz fue incluido entre los transferibles, por lo que la nueva dirigencia del Millonario buscará ubicarlo en otro club en el corto plazo.

La nómina de bajas se completa con Federico Gattoni —quien regresará al Sevilla FC—, Fabricio Bustos —venta—, Facundo Colidio —venta— y Sebastián Boselli.

Por otra parte, el mediocampista Giuliano Galoppo es la única incógnita para el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Daniel Gallardo. El jugador deberá volver a Sao Paulo al no haber cumplido los objetivos estipulados en su contrato, aunque River no descarta iniciar nuevas negociaciones para intentar retenerlo de cara a la próxima campaña.

Más allá de la reestructuración del plantel, en Núñez reconocen que el 2025 fue un año para el olvido. La eliminación temprana en los Playoffs, la irregularidad a lo largo del Clausura y la falta de respuestas en los momentos decisivos expusieron un ciclo que no logró sostener el rendimiento esperado. La ausencia de títulos, un hecho inusual para la institución en la última década, terminó de acelerar las decisiones dirigenciales.

Con este panorama, River se enfoca en una profunda renovación para intentar recomponer su imagen en la próxima temporada. La dirigencia y el cuerpo técnico consideran indispensable rearmar la base futbolística y recuperar la competitividad perdida, con el objetivo de volver a pelear por los trofeos que en 2025 nunca llegaron. El desafío será mayúsculo y marcará el inicio de una nueva etapa en el club.

La lista de los diez jugadores que se van de River

- Enzo Pérez (finaliza vínculo - libre)

- Milton Casco (finaliza vínculo - libre)

- Ignacio Fernández (finaliza vínculo - libre)

- Gonzalo Martínez (finaliza vínculo - libre)

- Miguel Borja (finaliza vínculo - libre)

- Federico Gattoni (finaliza vínculo - vuelve a Sevilla)

- Paulo Díaz (buscarán venta)

- Fabricio Bustos (buscarán venta)

- Facundo Colidio (buscarán venta)

- Sebastián Boselli (buscarán venta)tWh9MQ

La única duda

Giuliano Galoppo(buscarán la renovación)

