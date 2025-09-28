Uno Santa Fe | Ovación | River

River profundizó su crisis perdiendo como local ante Deportivo Riestra

River perdió en condición de local ante Deportivo Riestra por 2-1, sumando su cuarta caída al hilo entre el Torneo Clausura y la Copa Libertadores

28 de septiembre 2025 · 20:39hs
Deportivo Riestra le ganó como visitante a River 2-1.

River sigue sin levantar cabeza y cayó 2-1 a manos de Deportivo Riestra, la cuarta derrota consecutiva para el equipo de Marcelo Gallardo que viene ser eliminado de la Copa Libertadores y este próximo jueves disputará los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing.

El Malevo se consolidó en la cima de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional con el triunfo más importante de su historia, producto de los goles de Antony Alonso y Pedro Ramírez, mientras que Giuliano Galoppo logró el empate transitorio en el Monumental.

La velada estuvo marcada por el descontento por parte de los hinchas del Millonario, que evidenciaron su bronca con el presente de su equipo durante la totalidad del juego, y la impotencia por parte de los jugadores frente a este presente adverso, con la expulsión de Maximiliano Salas por insultar al juez de línea como evidencia de ello.

Embed - HISTÓRICA DERROTA DEL MILLONARIO ANTE EL MALEVO EN EL MONUMENTAL | River 1-2 Dep. Riestra | RESUMEN

