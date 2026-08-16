River prepara el debut de Thiago Almada como titular para cortar la mala racha

Thiago Almada será titular ante Argentinos Juniors y River buscará cortar una racha de seis derrotas, en un partido clave para el futuro de Eduardo Coudet.

Thiago Almada será titular este domingo ante Argentinos Juniors, por la quinta fecha del Torneo Clausura, en un partido que River afrontará con la necesidad de cortar una racha de seis derrotas consecutivas. El refuerzo tendrá su primera oportunidad desde el inicio y buscará aportar desequilibrio para que el equipo pueda recuperar confianza y dejar atrás las dudas acumuladas recientes.

Almada, desde el arranque ante el Bicho

La postergación del encuentro frente a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, debido al terremoto que afectó a Colombia, le permitió a Almada completar una mayor cantidad de entrenamientos junto a sus nuevos compañeros.

Eduardo Coudet decidió incluir al campeón del mundo en Qatar 2022 desde el comienzo para intentar cambiar la imagen del equipo y, al mismo tiempo, despejar las dudas que existen alrededor de su continuidad como entrenador de River.

El exjugador de Atlético de Madrid y surgido en las inferiores de Vélez ocuparía el lugar de Tomás Galván sobre el sector izquierdo, aunque tendría libertad para asociarse con Joaquín Freitas y los delanteros.

En el arco estará Santiago Beltrán, mientras que la defensa estaría integrada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Francisco Ortega. Marcos Acuña todavía no se encuentra completamente recuperado y, por ese motivo, continuaría fuera del equipo.

La formación que prepara Coudet

En el mediocampo, Aníbal Moreno y Tobías Andrada compartirían el eje, mientras que Almada jugaría unos metros más adelantado para tener mayor participación en la generación ofensiva y llegar con frecuencia al área rival.

En ataque, Coudet apostaría por Lucas Beltrán como referencia, acompañado por Joaquín Freitas y Ángel Correa. Rafael Santos Borré quedaría como alternativa, mientras que Sebastián Driussi no estará disponible debido a que todavía no recibió el alta médica.

River necesita una reacción inmediata después de una seguidilla negativa que puso al equipo bajo presión. El duelo ante Argentinos Juniors aparece así como una oportunidad para recuperar confianza, sumar una victoria y comenzar a revertir el complejo momento que atraviesa el Millonario.

La posible formación de River vs. Argentinos Juniors

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.