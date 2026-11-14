Hasta $1.300.000 por dos meses: cuánto cuestan las colonias de vacaciones en Santa Fe

Los clubes y complejos recreativos de Santa Fe abrieron las inscripciones para las colonias de vacaciones. Los precios varían según turnos, horarios y actividades, mientras que la Municipalidad ofrecerá actividades gratuitas.

Con el verano cada vez más cerca, las colonias de vacaciones en Santa Fe comienzan a definir su oferta para la temporada 2026-2027. Clubes, espacios recreativos y escuelas de natación ya pusieron en marcha las inscripciones, con alternativas que se adaptan a distintas edades, horarios y posibilidades económicas.

Sin embargo, uno de los aspectos que vuelve a ocupar el centro de la escena es el costo. Para los dos meses de actividad, los valores relevados oscilan entre $600.000 y $1.300.000 , dependiendo de la institución, la modalidad de pago y si los chicos son socios o particulares.

A la hora de elegir, las familias también deberán tener en cuenta otros factores, como los horarios de funcionamiento. Algunas instituciones ofrecen jornadas extendidas, una alternativa pensada especialmente para padres que continúan trabajando durante el verano y necesitan que sus hijos ingresen más temprano o permanezcan más tiempo en las instalaciones.

También hay propuestas que incorporan beneficios adicionales al momento de la contratación, como descuentos especiales para festejar cumpleaños.

Cuánto cuestan las colonias de vacaciones en Santa Fe

La oferta de colonias de vacaciones privadas en Santa Fe incluye clubes deportivos, complejos recreativos y espacios especializados en actividades infantiles. Estos son algunos de los valores para la temporada 2026-2027:

Los espacios recreativos y de festejos como Roki Roll, Mundo Mágico y Festilandia ofrecen una propuesta con juegos, materiales y dos días de pelotas por semana. El costo es de $600.000 para la jornada normal, de 8 a 12, mientras que la modalidad extendida, de 7.30 a 13.30, asciende a $820.000.

En el Club Regatas de Santa Fe, el valor para toda la temporada es de $800.000 para socios y $900.000 para particulares.

Por su parte, el Club Banco Provincial estableció un costo de $800.000 para socios, en un solo pago, y de $900.000 para quienes no pertenecen a la institución.

El Club Náutico El Quillá presenta diferentes tarifas según el turno y la condición de socio. Para los socios, el costo es de $700.000 por la mañana y $460.000 por la tarde. En el caso de los no socios, los valores ascienden a $1.150.000 para el turno mañana y $780.000 para el turno tarde.

Otra de las alternativas es la colonia Antorcha de Luz y Fuerza, que fijó para la temporada 2026-2027 una tarifa de $950.000 para la jornada normal y de $1.300.000 para la jornada extendida.

En tanto, los afiliados de la UNL y de ATE cuentan con la posibilidad de acceder a la colonia del predio ubicado en la costanera, destinada exclusivamente a socios. La propuesta tiene un costo de $550.000, de lunes a viernes, excepto feriados, en el horario de 8 a 13.

La Salle Jobson también tendrá su colonia de vacaciones. Una de las particularidades de su propuesta es que incluye el traslado de ida y vuelta. El precio es de $680.000 para socios y $740.000 para no socios.

Otra opción es la colonia La Tatenguita, la cual funciona por la mañana de 8.30 a 12.30 y tiene la posibilidad de contratar transporte para trasladar a los chicos. El precio para socio del club Unión es de $630.000, mientras que para público en general es de $700.000

Por último, la Escuela de Natación Heidi ofrece turnos por la mañana y por la tarde, con un valor de $720.000 por toda la temporada. También existe la posibilidad de contratar la actividad por días: lunes, miércoles y viernes, por $470.000, o martes y jueves, por $300.000.

Colonias municipales gratuitas: cuándo abren las inscripciones

Además de las propuestas privadas, la Municipalidad de Santa Fe ofrecerá Colonias de Verano 2027 gratuitas, destinadas a chicos de 6 a 13 años, adultos mayores y personas con discapacidad.

Las inscripciones comenzarán el lunes 9 de noviembre y se extenderán hasta el viernes 11 de diciembre. El trámite será presencial, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 18.

La temporada se desarrollará entre el 4 de enero y el 12 de febrero, de lunes a viernes, de 8 a 12, en distintos predios municipales.

Dónde inscribirse para las Colonias de Verano 2027

Las familias y personas interesadas podrán realizar la inscripción en cualquiera de las Estaciones Municipales o en la Subsecretaría de Deportes, ubicada en Almirante Brown 5294.

En el caso de las instituciones que quieran participar de las actividades, la recepción de la documentación se centralizará en esa misma dependencia municipal.

Qué documentación se necesita para anotarse

Los requisitos para participar de las colonias municipales varían de acuerdo con el grupo al que está destinada la propuesta.

Para chicos de 6 a 13 años:

Fotocopia del DNI.

Certificado de aptitud física.

Certificado bucodental.

Gorro de natación obligatorio.

Para adultos mayores:

Fotocopia del DNI.

Certificado de aptitud física.

Certificado bucodental.

Electrocardiograma realizado durante los últimos seis meses, con vigencia para todo el período de la colonia.

Para personas con discapacidad: