Las actividades comenzarán este domingo 15 con el acto oficial en Cayastá y se extenderán hasta el lunes 23. El cierre será en la Plaza 25 de Mayo con un festival que tendrá como broche de oro a Agitando Pañuelos, junto a Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa.

La ciudad de Santa Fe celebra los 453 años de su fundación con una amplia agenda cultural

El Gobierno de la provincia de Santa Fe llevará adelante desde este domingo 15 una nueva edición de la Semana Invencible , una propuesta cultural para conmemorar los 453 años de la fundación de Santa Fe y reivindicar la figura del brigadier general Estanislao López , al cumplirse 240 años de su nacimiento.

La agenda comenzará con el acto oficial en el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, en Cayastá , previsto para las 10. La ceremonia será transmitida por el canal de YouTube de la Provincia y, tras el acto protocolar, contará con el cierre musical del grupo folclórico Cordiales.

Las actividades se extenderán durante nueve días, con una programación que incluirá muestras, charlas, presentaciones de libros, recorridos históricos, obras teatrales y espectáculos musicales en distintos espacios culturales de la ciudad de Santa Fe.

El cierre será el lunes 23 de noviembre en la Plaza 25 de Mayo, con el Festival Musical-Peña Invencible, que reunirá a artistas y agrupaciones locales y tendrá como espectáculo central a Agitando Pañuelos, con Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa.

Semana Invencible: las actividades del martes 17, miércoles 18 y jueves 19

El martes 17, a las 18, se reabrirá la muestra permanente de la Casa del Brigadier (avenida General López 2792). Además, se realizará una restauración en vivo de la obra de Juan Arancio dedicada a Estanislao López, a cargo del equipo de restauración del Museo Rosa Galisteo de Rodríguez.

El miércoles 18, a las 9.30, el Museo Histórico Provincial (San Martín 1490) será sede de la firma de un convenio entre el Instituto Artiguista de Santa Fe y el Instituto Lopeciano. Posteriormente, los presidentes de ambas instituciones, Julio César Rondina y Ariel Fernández, ofrecerán una charla.

A las 11, en ATE Casa España (Rivadavia 2871), se estrenará la obra teatral Fede.

Por la tarde, a las 18, en la Casa Museo Estanislao López, se presentará el libro "Estanislao López, un líder sin tiempo", dirigido por el politólogo y escritor Gustavo Battistoni. La publicación reúne trabajos de investigadores especializados en la figura del Brigadier.

El jueves 19, a las 10.30, la Casa del Brigadier será escenario de la entrega de reconocimientos a los ganadores de la segunda edición del concurso "¿Por qué la Invencible? Una mirada joven sobre el legado del brigadier".

A las 11, en la Casa de los Aldao (Monseñor Zazpe 2861), se realizará un acto conmemorativo por el 240.º aniversario del nacimiento de Estanislao López. Durante la ceremonia también se recordará a sus colaboradores, especialmente a Domingo Cullen.

Uno de los momentos destacados será la entrega, por parte de sus descendientes, del original de la última carta que escribió Cullen cuando estaba a punto de ser fusilado. El documento quedará bajo custodia y será exhibido en la Casa del Brigadier.

A las 18.30, en la Casa de los Aldao, Ana María Cecchini de Dallo, María Laura Tornay y Alejandro Damianovich participarán de un panel por los 250 años de la creación del Virreinato del Río de la Plata.

En paralelo, en la Casa de Santa Fe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentará el libro Estanislao López. Memoria de la lucha por el federalismo, de Santiago De Luca.

La jornada finalizará a las 20 con el estreno de la serie web Fede, en la Casa del Brigadier, una producción de la Subsecretaría de Educación Artística del Ministerio de Cultura provincial.

Charlas, teatro y recorridos históricos durante el fin de semana

El viernes 20, en la Casa de la Cultura (bulevar Gálvez 1274), se desarrollará el coloquio "Federalismo: mesas de diálogo", con la participación de historiadores invitados. También se presentarán los libros sobre el brigadier López editados por el Ministerio de Cultura y Eudeba.

A las 19, en la Sala Marechal (San Martín 2020), se ofrecerá la obra teatral Caranchos en el cuerpo, de José Serralunga.

A las 20, la Casa del Brigadier será escenario de la Peña de Estanislao, que incluirá una actividad de serigrafía en vivo en sus patios.

El sábado 21, a las 11, se realizará en la Casa del Brigadier una charla sobre el proceso de restauración de la obra de Juan Arancio dedicada al Brigadier. La actividad estará a cargo del equipo especializado del Museo Rosa Galisteo de Rodríguez.

A las 17, Renzo Sanfilippo ofrecerá una exposición sobre la mirada del historiador José Luis Busaniche acerca de Estanislao López. Luego, a las 18.30, comenzará el recorrido histórico "Brigadier, héroe nacional".

El domingo 22, a las 17, la Casa del Brigadier y el Museo Etnográfico Juan de Garay llevarán adelante la actividad conjunta "Antropólogos por un día".

Más tarde, a las 19, se realizará una marcha de antorchas y un acto oficial en el Paseo Oroño, en el extremo oeste del Puente Colgante, frente a Canal 13 y en dirección al monumento al brigadier López por bulevar Gálvez.

El Festival Peña Invencible: cómo será el cierre en la Plaza 25 de Mayo

La Semana Invencible concluirá el lunes 23 de noviembre con una jornada de actividades culturales y un gran festival musical en el centro de la ciudad.

A las 17 se inaugurará, en el Museo y Biblioteca Policial (San Jerónimo 1199), la muestra fotográfica "A través del lente: los años que construyeron nuestra identidad policial". La actividad incluirá también un conversatorio con Gustavo Battistoni, politólogo y licenciado en Ciencias Políticas.

En tanto, desde las 18, la Plaza 25 de Mayo será el escenario del Festival Musical-Peña Invencible, con una programación que reunirá a músicos, bandas y agrupaciones tradicionalistas.

La grilla prevista es la siguiente:

18: presentación de las bandas sinfónicas de las policías de Rosario y Santa Fe.

presentación de las bandas sinfónicas de las policías de Rosario y Santa Fe. 18.30: inicio del festival con agrupaciones de baile tradicionalista.

inicio del festival con agrupaciones de baile tradicionalista. 19.10: actuación de Son de Río, junto con Proyecto Experimenta CCP, Itatí Barrionuevo y Rubén Carughi, entre otros artistas.

actuación de Son de Río, junto con Proyecto Experimenta CCP, Itatí Barrionuevo y Rubén Carughi, entre otros artistas. 20.15: presentación de la Delegación Santafesina Cosquín 2026 y Juan Carlos Baglietto.

presentación de la Delegación Santafesina Cosquín 2026 y Juan Carlos Baglietto. 20.45: cierre con Agitando Pañuelos, el espectáculo que reunirá a Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa.

De esta manera, Santa Fe celebrará un nuevo aniversario de su fundación con una programación que combina memoria histórica, identidad cultural y música, con el legado del brigadier Estanislao López como uno de los ejes centrales de la Semana Invencible.