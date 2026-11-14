Hábitos alimentarios en Santa Fe: el 60% eligió las milanesas como su plato más representativo

Un relevamiento reveló cuáles son los platos más elegidos por los vecinos. Las milanesas con guarnición encabezan las preferencias, mientras que el pescado y las preparaciones con verduras tienen una presencia marginal.

La milanesa con acompañamiento, el plato elegido por los santafesinos

Las milanesas con guarnición son el plato más elegido por los santafesinos . Así lo revela un relevamiento realizado por la Municipalidad de Santa Fe durante mayo de 2026, que reunió 1.381 respuestas y permitió conocer los hábitos alimentarios de los vecinos, sus preferencias a la hora de cocinar y los lugares donde compran los alimentos.

La consulta se realizó de manera online y fue difundida a través de las redes institucionales del Municipio. También contó con la participación del cocinero santafesino Valentín Galdón Ritvo, conocido como Chef Sale , quien impulsó la propuesta mediante un video publicado en sus redes sociales.

Los resultados ofrecen información sobre el sistema alimentario local y buscan aportar herramientas para orientar las intervenciones del Estado municipal, fortalecer la promoción de hábitos saludables y diseñar políticas públicas vinculadas con la alimentación.

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Milanesas, guisos y carne: los platos preferidos de los santafesinos

Entre los principales resultados del informe aparece un claro predominio de las milanesas con guarnición, que obtuvieron 829 votos y concentraron el 60% de las elecciones.

En segundo lugar quedaron los guisos y las comidas de olla, con 228 votos (17%), mientras que las distintas preparaciones con carne roja reunieron 105 respuestas (8%).

Con porcentajes considerablemente menores aparecieron el pollo, las pastas, el arroz y los platos en los que predominan las verduras. En el último lugar quedó el pescado, que fue elegido por apenas dos personas.

Este último dato llamó especialmente la atención por la escasa presencia del pescado en la alimentación cotidiana de una ciudad históricamente vinculada con el río Paraná.

También se detectó una baja participación de los vegetales como protagonistas de los platos: las preparaciones centradas en verduras apenas representaron el 2% de las respuestas, pese a que la mayoría de los vecinos manifestó comprar frutas y verduras en comercios de cercanía.

Por qué los santafesinos eligen determinados alimentos

El relevamiento también indagó sobre los motivos que influyen en la elección de las comidas.

En ese sentido, el 57% de los encuestados señaló que la rapidez de preparación es el principal factor a la hora de decidir qué cocinar. En segundo lugar aparecieron las costumbres familiares, con el 18%, seguidas por el valor nutritivo (13%) y el costo económico (12%).

Los datos muestran que la practicidad tiene un peso determinante en la alimentación diaria de los hogares santafesinos, por encima de otras variables como el aporte nutricional o el precio.

Qué comen las mujeres y los varones en Santa Fe

El informe también analizó las preferencias según el género y encontró algunas diferencias en las elecciones.

Entre las mujeres, la milanesa con ensalada fue la opción más votada, con 221 elecciones (36%). Le siguieron la milanesa con papas (32%) y las comidas de olla (32%), estas últimas asociadas a su conveniencia económica.

Entre los varones también lideró la milanesa con ensalada, con el 35% de las preferencias. En segundo lugar quedaron las milanesas sin guarnición, con el 33%, y luego la milanesa con papas, con el 31%.

De esta manera, la milanesa volvió a posicionarse como el alimento que atraviesa las preferencias de los distintos grupos consultados.

Dónde compran alimentos los santafesinos

Otro de los aspectos que abordó la encuesta fue el comportamiento de los consumidores a la hora de abastecerse de alimentos.

Los resultados muestran que las verdulerías de barrio son el principal lugar de compra de frutas y verduras, elegidas por el 66% de los vecinos.

En el caso de la carne fresca, las carnicerías concentran el 41% de las compras, mientras que los supermercados tienen un papel predominante en la adquisición de productos no perecederos: allí se abastece el 73% de los encuestados.

El relevamiento municipal permite así trazar una radiografía de los hábitos alimentarios de Santa Fe, con una marcada preferencia por las comidas tradicionales, la practicidad a la hora de cocinar y una presencia todavía reducida del pescado y las verduras en los platos cotidianos.