River y Boca le dan vida a una nueva edición del Superclásico

Este domingo a partir de las 15:30, Boca visitará a River en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura 2025. El Xeneize quiere seguir con el buen presente y tratará de revalidarlo ni más ni menos que en el Superclásico. En ese sentido, tanto Fernando Gago como Marcelo Gallardo empiezan a definir el once para el trascendental encuentro.

Por el lado de River, el Muñeco tendría definido gran parte del once titular. Sin embargo, tiene dudas en la mitad de la cancha. En ese sector del campo, Giuliano Galoppo pelea por un lugar con Rodrigo Aliendro. Luego del partido ante Independiente del Valle, el ex San Pablo, sería quien le gane la pulseada al ex Colón.

Probables formaciones

River: : Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Rodrigo Aliendro o Giuliano Galoppo; Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Boca: Agustín Marchesín, Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo, Lautaro Blanco, Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón, Carlos Palacios, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Hora de inicio: 15.30.

Estadio: Más Monumental Antonio Vespucio Liberti.

Televisa: TNT Sports y ESPN Premium.