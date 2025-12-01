Uno Santa Fe | Ovación | Flamengo

River y Boca se benefician con la consagración de Flamengo en la Libertadores

Flamengo aseguró su lugar en el Mundial de Clubes 2029 y abrió una ventana para Boca y River en el ranking Conmebol

1 de diciembre 2025 · 17:10hs
River y Boca se benefician con la consagración de Flamengo en la Libertadores

El título de Flamengo en la Copa Libertadores 2025 movió por completo el tablero continental. El equipo de Filipe Luis derrotó 1 a 0 a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima y se convirtió en tetracampeón sudamericano, alcanzando un logro único para el fútbol brasileño.

Ese triunfo, además de la gloria, le dio al Mengão un premio mayor: la clasificación directa al Mundial de Clubes 2029. Y, por rebote, también liberó un cupo en el ranking Conmebol rumbo al certamen global, algo que puede beneficiar a Boca, River y al resto de los argentinos que figuran en la tabla.

Sudamérica dispone de seis plazas para el Mundial. Cuatro corresponden a los campeones de Libertadores entre 2025 y 2028, mientras que las dos restantes se definen por el desempeño acumulado en esas ediciones. Con Flamengo y Palmeiras al frente del ranking y ya clasificados, se genera un corrimiento que deja abierta una ventana para los equipos argentinos.

Hoy, el mejor argentino ubicado es Racing, seguido por Estudiantes y Vélez. Luego aparece River con 23 puntos y recién después Boca, que solo suma 3 unidades por no haber participado de la Libertadores 2025. Aun así, el Xeneize tendrá la chance de sumar fuerte en 2026, algo que sus competidores locales no podrán hacer porque no clasificaron a la próxima copa.

Cruz Azul (Concacaf): Campeón de la Concachampions 2024/25

Pyramids (AFC): Campeón de la Liga de Campeones de África 2025

PSG (UEFA): Campeón Champions League 2024/25

Al-Ahli (CAF): Campeón de la Champions de Asia 2024/25

Flamengo (Conmebol): Campeón Copa Libertadores 2025

Así está el ranking para el Mundial de Clubes 2029

El ranking otorga 3 puntos por participar, 3 por cada triunfo, 1 por empate y 3 por pasar de ronda. Cada detalle contará para los equipos argentinos que sueñan con meterse en el Mundial de Clubes 2029.

46 Palmeiras

45 Flamengo –CLASIFICADO–

35 Liga de Quito

35 Racing

28 Estudiantes

25 San Pablo

24 Vélez

23 River

21 Botafogo

20 Peñarol

17 Atlético Nacional

17 Internacional

17 Libertad

15 Fortaleza

15 Universitario

14 Central Córdoba

14 Cerro Porteño

13 Universidad

11 Independiente del Valle

10 Bahía

10 Nacional (U)

9 Bolívar

9 Bucaramanga

9 San Antonio

8 Alianza Lima

8 Colo Colo

8 Olimpia

7 Barcelona

7 Sporting Cristal

7 Talleres

4 Carabobo

3 Táchira

3 Boca

3 Argentinos

3 Platense

3 Rosario Central

3 Independiente Rivadavia

Flamengo Boca River
Noticias relacionadas
ahora el plantel de san lorenzo no trabaja por la deuda en los premios

Ahora el plantel de San Lorenzo no trabaja por la deuda en los premios

¿cuando vuelve a correr franco colapinto en la formula 1?

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Omar De Felippe no renovará su contrato y dejará de ser el DT de Central Córdoba.

Omar De Felippe no continuará como entrenador de Central Córdoba

Argentina goleó 4 a 1 a Colombia y está en semifinales.

Argentina le ganó a Colombia y clasificó a las semifinales del Mundial femenino

Lo último

Las tres piezas que Medrán considera vital retener en Colón

Las tres piezas que Medrán considera vital retener en Colón

Incidentes en el partido Boca–Argentinos: Un detenido, 64 trapitos demorados y más de 300 actas

Incidentes en el partido Boca–Argentinos: Un detenido, 64 "trapitos" demorados y más de 300 actas

Semifinales del Torneo Clausura 2025: fechas, cruces confirmados y lo que viene

Semifinales del Torneo Clausura 2025: fechas, cruces confirmados y lo que viene

Último Momento
Las tres piezas que Medrán considera vital retener en Colón

Las tres piezas que Medrán considera vital retener en Colón

Incidentes en el partido Boca–Argentinos: Un detenido, 64 trapitos demorados y más de 300 actas

Incidentes en el partido Boca–Argentinos: Un detenido, 64 "trapitos" demorados y más de 300 actas

Semifinales del Torneo Clausura 2025: fechas, cruces confirmados y lo que viene

Semifinales del Torneo Clausura 2025: fechas, cruces confirmados y lo que viene

River y Boca se benefician con la consagración de Flamengo en la Libertadores

River y Boca se benefician con la consagración de Flamengo en la Libertadores

El plantel de Colón arrancó la semana esperando novedades de la nueva dirigencia

El plantel de Colón arrancó la semana esperando novedades de la nueva dirigencia

Ovación
Cuándo asumirá José Alonso como presidente de Colón

Cuándo asumirá José Alonso como presidente de Colón

Cómo entender la victoria de José Alonso en las elecciones de Colón

Cómo entender la victoria de José Alonso en las elecciones de Colón

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Comienzan a sonar los primeros nombres en el Colón de Alonso

Comienzan a sonar los primeros nombres en el Colón de Alonso

Abraham llamó a la unidad en Colón: El socio de Colón decidió y hay que acompañar

Abraham llamó a la unidad en Colón: "El socio de Colón decidió y hay que acompañar"

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"