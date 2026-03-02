River y el vestuario bajo la lupa: ecos de viejas tensiones

Tras la salida de Marcelo Gallardo, resurgen versiones de fracturas internas que remiten a otros episodios conflictivos en la historia de River.

La partida de Marcelo Gallardo volvió a poner el foco en la intimidad del plantel. Los trascendidos sobre un vestuario fragmentado y diferencias entre referentes reactivaron una vieja matriz en River , donde los ciclos deportivos muchas veces convivieron con cortocircuitos silenciosos que terminaron condicionando procesos.

En Núñez, el camarín suele ser un espacio blindado. Sin embargo, cuando los resultados se erosionan, aparecen filtraciones sobre liderazgos en disputa, respaldos selectivos y grupos con agendas propias. La eventual pérdida de cohesión impacta en la estructura táctica: desajustes en las coberturas, menor solidaridad en la presión tras pérdida y fisuras en la coordinación de líneas.

En el segundo tramo del ciclo Gallardo, algunos indicios deportivos —equipo largo, retrocesos descompensados y dificultades para sostener bloques altos— alimentaron lecturas que fueron más allá del pizarrón.

Antecedentes que marcaron época

No es la primera vez que la interna trasciende. El conflicto entre Enzo Pérez y Martín Demichelis dejó secuelas en la conducción del grupo, con diferencias en la gestión de los referentes y en la comunicación hacia adentro. Años antes, el recordado episodio entre Horacio Ameli y Eduardo Tuzzio alteró la convivencia y repercutió en el rendimiento colectivo.

También hubo tensiones entre entrenadores y emblemas: la relación tirante entre Ariel Ortega y Diego Simeone, el cruce entre Gallardo y Reinaldo Merlo en 2006 o los históricos desacuerdos entre Norberto Alonso y Alfredo Di Stéfano, que expusieron la fragilidad del equilibrio interno cuando el liderazgo se resquebraja.

Liderazgo y reconstrucción

En el presente, la dirigencia de River Plate apuesta a recomponer la armonía desde la conducción y a redefinir jerarquías dentro del plantel profesional. La experiencia indica que, en un club atravesado por la exigencia permanente, el orden del vestuario suele ser tan determinante como el sistema táctico.