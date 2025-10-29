Uno Santa Fe | Ovación | Robinho

Robinho habló desde la cárcel: "No tengo privilegios, como y duermo igual que los demás"

Robinho, que cumple desde marzo de 2024 una condena, negó los rumores de privilegios o beneficios por su condición de exfutbolista de élite en la cárcel

29 de octubre 2025 · 14:40hs
El exdelantero brasileño Robson de Souza, más conocido como Robinho, cumple desde marzo de 2024 una condena y, en un video difundido por el Consejo Comunitario de Taubaté, negó los rumores de privilegios o beneficios por su condición de exfutbolista de élite, en la cárcel.

El brasileño se encuentra en la Penitenciaría II de Tremembé, en el estado de San Pablo, luego de que la Justicia local validara una sentencia de tribunales italianos por un caso de violación grupal cometido en 2013.

La pena, de nueve años de prisión, fue confirmada tanto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) como por el Supremo Tribunal Federal (STF), después de que el gobierno brasileño rechazara extraditarlo debido a su nacionalidad.

El exjugador del Santos, Real Madrid, Manchester City y AC Milan, entre otros, permanece alojado en el penal Dr. José Augusto César Salgado, conocido como la “cárcel de los famosos”, donde cumplen condena varios detenidos por causas resonantes.

“Mi dieta y mi horario de sueño son iguales a los de los demás. Nunca he comido nada diferente ni he recibido un trato distinto”, aseguró Robinho en la grabación, donde también desmintió versiones sobre problemas psicológicos o liderazgo dentro del penal.

“Han dicho mentiras de que soy líder o tengo problemas mentales. Nunca tuve eso ni tomé medicación. Es difícil estar preso, pero mantengo la cabeza fría”, expresó el exdelantero, quien añadió: “Aquí se busca reeducar y resocializar. Los guardias mandan y los presos obedecemos”.

En cuanto a su situación judicial, Robinho continúa cumpliendo la condena en territorio brasileño, luego de que el Tribunal Supremo de Casación de Roma solicitara su extradición, petición que fue rechazada.

Más tarde, la justicia italiana pidió que el fallo fuera validado en Brasil, lo que derivó en su encarcelamiento en marzo de 2024. Su defensa presentó varios recursos para obtener la liberación, pero todos fueron rechazados y, a sus 41 años, el exjugador deberá permanecer en prisión hasta 2033, año en el que finalizará su condena.

