Roja directa para Cuti Romero en un Tottenham que se desmorona

Ovación

7 de febrero 2026 · 13:37hs
Tottenham vivió una noche para el olvido en Old Trafford. Por la fecha 25 de la Premier League, no solo cayó 2-0 frente al Manchester United, sino que además perdió a su capitán, Cristian “Cuti” Romero, quien vio la tarjeta roja directa a los 28 minutos del primer tiempo y deberá cumplir cuatro fechas de suspensión.

La acción fue tan clara como contundente. El cordobés, fiel a su estilo aguerrido, protagonizó un fuerte planchazo sobre Casemiro, sancionado sin atenuantes por el árbitro. Se trató de la novena expulsión en la carrera profesional del defensor argentino.

La jugada que cambió todo en Tottenham con la expulsión de Romero

La secuencia se inició en campo propio de los Spurs. Romero tomó la pelota, superó con solvencia a Matheus Cunha y, al intentar avanzar, se encontró con Casemiro. En el cruce, dejó la pierna con violencia y conectó de lleno al mediocampista brasileño, provocando la inmediata expulsión.

A partir de allí, el desarrollo del partido quedó condicionado. Diez minutos después de la roja, Bryan Mbeumo abrió el marcador para los Red Devils, que terminaron de sentenciar la historia en el complemento con un tanto de Bruno Fernandes.

Un contexto cargado de tensión

La expulsión se da en un momento delicado para Romero, que pese a estar atravesando una gran temporada, con liderazgo, regularidad y aporte goleador, viene manifestando públicamente su disconformidad con la dirigencia del club.

En las últimas semanas, el argentino realizó posteos críticos por la falta de planificación deportiva, y todo indica que dejará Tottenham en junio, cuando se abra el próximo mercado de pases en Europa. El episodio ante el United no hace más que profundizar un clima ya tenso en el club londinense.

El renacer del United

Del lado ganador, el Manchester United continúa en franco ascenso bajo la conducción de Michael Carrick, quien parece haberle cambiado la cara al equipo. La victoria ante Tottenham significó la cuarta consecutiva, en una racha que incluye triunfos frente al Arsenal, líder del torneo, y el Manchester City en el clásico.

Además, Lisandro Martínez fue titular y completó los 90 minutos, consolidándose como una pieza clave en la defensa de los Red Devils.

Lo que viene

En la próxima jornada, el United visitará a West Ham con la ilusión de seguir escalando, mientras que Tottenham deberá afrontar cuatro compromisos sin su capitán: Newcastle, Arsenal (en el clásico de Londres), Fulham y Crystal Palace.

Con este panorama, el United se ubica cuarto con 44 puntos, mientras que los Spurs se hunden en la 14ª posición, con apenas 29 unidades, y muchas preguntas abiertas sobre su futuro inmediato.

