Prueba exigente para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Por la cuarta fecha de la Liga Argentina Femenina, Villa Dora recibirá al buen equipo de San Isidro de San Francisco quien llega con un gran acompañamiento a Santa Fe.

Villa Dora continúa su participación en la Liga Argentina Femenina. Sucede que este sábado enfrentará a San Isidro de la ciudad de San Francisco, por el cuarto weekend de la competencia que organiza la FeVA. El elenco santafesino viene de imponerse en sets corridos frente a Bahiense del Norte y buscará seguir de racha, aunque se topará con un rival duro y complicado, y que vendrá muy bien acompañado.

El conjunto del barrio Sargento Cabral viene de imponerse a Bahiense del Norte por 3 a 0 con parciales 25-15, 26-24 y 25-17. Los dirigidos por Eduardo Rodríguez buscarán hacer pesar la localía y el buen presente de jugadoras de calidad como Lara Espeche, Emma Oldani, Micol Etcheverry o la brasilera Lopes, que junto a la capitana y experimentada Karina Suligoy pueden ser determinantes.

El conjunto dirigido por Mauro Silvestre, que llega a este compromiso tras haber quedado libre en la jornada anterior, afrontará un partido determinante ante un rival directo en la pelea por los primeros puestos. Villa Dora se ubica actualmente en la cuarta posición con 10 unidades, mientras que San Isidro marcha sexto con 9 puntos, por lo que una victoria en condición de visitante le permitiría al elenco sanfrancisqueño no solo superar a su rival, sino también comenzar a escalar en la tabla y afirmarse en el lote de arriba.

El antecedente inmediato entre ambos equipos se dio durante la pretemporada, cuando Villa Dora se impuso por 3 a 2 en un encuentro sumamente parejo y cambiante. Aquel partido tuvo parciales de 17-25, 25-12, 25-6, 22-25 y 15-10 en el tie break, reflejando la paridad que existe entre dos equipos que, una vez más, volverán a verse las caras en un contexto oficial.

Además del cruce entre Villa Dora con San Isidro de San Francisco en el Andrés Meynet, también se medirán Estudiantes de La Plata con Bell de Córdoba, Banco Provincia de La Plata con San Lorenzo, y Sonder de Rosario frente a Bahiense del Norte.

En la noche del viernes se jugaron dos compromisos: en el estadio polideportivo ubicado en el barrio porteño de Núñez, Ferro Carril Oeste sorprendió a River Plate por 3 a 0 con parciales de 25-21, 25-17 y 25-21. En el otro choque, muy disputado, y desarrollado en el polideportivo Quinquela Matín, Vélez Sarsfield derrotó como visitante a Boca Juniors con parciales de 25-13, 13-25, 22-25, 25-21 y 17-15.