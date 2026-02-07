Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

Los Pumas 7's sufrieron tres derrotas en el Seven de Perth

Otro paso en falso para Los Pumas 7´s que tuvieron una jornada inicial para el olvido y jugarán por el quinto puesto en el Seven de Perth

Los Pumas 7’s cerraron un día negativo en el Seven de Perth.

Tras el séptimo puesto en Singapur, los dirigidos por Santiago Gómez Cora buscaban mejorar su imagen, pero el primer día de competencias finalizó de la misma manera que en el país asiático con tres derrotas en tres presentaciones. En primer lugar cayeron 26-10 ante Fiji, luego 19-12 ante Sudáfrica y finalmente 26-19 frente a España. De esta manera, el seleccionado argentino deberá enfrentar a Francia por las semifinales del quinto puesto desde las 00:36 h del ya domingo 8 de febrero.

Los Pumas 7´s sufrieron tres caídas en Perth

En el primer encuentro de la madrugada argentina, Los Pumas 7´s se enfrentaron ante Fiji, rival al que vencieron en su último compromiso por las semifinales del Seven de Ciudad del Cabo. En esta oportunidad, si bien el comienzo fue auspicioso para el seleccionado nacional, los fiyianos se quedaron con el triunfo.

En los primeros minutos del partido, quienes más presión metieron fueron los argentinos que lograron marcar dos tries (De Haro y Zangara) para adelantarse en el marcador. Pero cuando parecía que el primer tiempo se iba, en las últimas dos jugadas Fiji facturó por duplicado y Los Pumas 7´s se fueron al descanso en desventaja por 10 a 14. En el complemento Santiago Gómez Cora movió el banco dando aire fresco al equipo, pero las imprecisiones tanto en ataque como en defensa no le jugaron una buena pasada. Fiji marcaría dos nuevos tries y se quedaría con la victoria por 26 a 10.

Así formaron Los Pumas 7´s para el debut ante Fiji: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santino Zangara, Pedro De Haro, Santiago Mare (Capitán), Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Gregorio Pérez Pardo, Martiniano Arrieta, Valentín Maldonado, Eliseo Morales y Santiago Vera Feld. Los tries los marcaron Pedro De Haro y Santino Zangara.

El siguiente rival fue Sudáfrica, que venía de vencer en su presentación a España por 33 a 14. El partido comenzó con Los Pumas 7´s metiendo mucha presión a los sudafricanos, que tenían dificultad para salir de su campo. La presión terminó llevando a una imprecisión, ya que Pedro De Haro vio la amarilla por Knock-on intencional y Sudáfrica aprovechó el hombre de más para ponerse en ventaja. A un minuto del final, Marcos Moneta logró descontar y así marcar su try 170 con el seleccionado argentino en el Circuito Mundial, y dejar las cosas igualadas tras la conversión de De Haro que ya había reingresado al campo.

En la última del primer tiempo, Sudáfrica volvió a quebrar la defensa argentina y se fue al descanso arriba por 14-7. En el complemento, tras aguantar la embestida rival, Santino Zangara marcó un try de toda la cancha para achicar distancias y quedar a dos puntos del rival. Sudáfrica supo manejar mejor los momentos de presión y logró descontar nuevamente para quedarse con el partido por 19 a 12.

Ante Sudáfrica, Los Pumas 7´s salieron a la cancha con: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santino Zangara, Pedro De Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Gregorio Pérez Pardo, Martiniano Arrieta, Valentín Maldonado, Eliseo Morales y Juan Patricio Batac. Marcos Moneta y Santino Zangara marcaron los tries, mientras que Pedro De Haro aportó una conversión.

image
Ya en la mañana argentina, Los Pumas 7’s cerraron el primer día de competencias en Perth ante España, quien también venía de caer en sus dos primeras presentaciones. Durante la primera mitad el dominio fue total para el equipo albiceleste, tal es así que golpeó por duplicado a los dos minutos de juego. En primera instancia tras una gran corrida de Santino Zangara y luego con la velocidad característica de Marcos Moneta para llevar el marcador 14-0. España logró descontar, pero Argentina volvía a estirar la ventaja al cierre de los primeros siete minutos gracias a otra conquista de Moneta.

Los Pumas 7’s se fueron al descanso con victoria parcial por primera vez en el día (14-7). La segunda mitad fue completamente diferente. España tomó las riendas del encuentro y tras tres tries dio vuelta el marcador para quedarse con la victoria 26-19 y así dejar en el último lugar del grupo a los dirigidos por Santiago Gómez Cora.

Argentina formó de la siguiente manera para enfrentar a España: Matteo Graziano, Gregorio Pérez Pardo, Santino Zangara, Pedro de Haro, Santiago Álvarez (C), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Santiago Vera Feld, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac y Valentín Maldonado. No sumó minutos Eliseo Morales. Santino Zangara y Marcos Moneta, por duplicado, fueron los autores de los tres tries argentinos. Además, Luciano González y Marcos Moneta aportaron una conversión cada uno.

